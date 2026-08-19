Revelan nuevos detalles en el caso de la novia que murió cinco meses después de su boda

En India, el esposo y la suegra de Tvisha Sharma, modelo y actriz de 33 años, fueron acusados formalmente en la investigación por su muerte. Tvisha murió el 12 de mayo, apenas cinco meses después de su boda, en la casa de su esposo en Bhopal.

Su muerte causó una gran conmoción en el país: algunos sostuvieron que se trataba de un asesinato, mientras que otros apuntaron a un suicidio.

En un pliego de acusación de 600 páginas presentado ante el tribunal, la Oficina Central de Investigación (CBI) indicó que el esposo de Tvisha, Samart Singh, y su suegra, Giribala Singh, jueza jubilada, fueron acusados de «incitación al suicidio» y «trato cruel» . Ambos rechazan las acusaciones.

Los padres y allegados de Tvisha afirmaron que su esposo y su suegra la sometieron a presiones por exigencias relacionadas con la dote y que fue asesinada. Giribala calificó esas acusaciones de infundadas y afirmó que Tvisha tenía problemas de salud mental y se había suicidado.

Según la CBI, después de la boda, Samart sometió a Tvisha en varias ocasiones a presión psicológica y utilizó palabras insultantes. La investigación también señala que Giribala habría instado a su hijo a ejercer presión psicológica sobre su nuera.

La familia de Tvisha declaró que el principal conflicto comenzó en abril, después de que ella quedara embarazada. Según su versión, su esposo y su suegra afirmaron que el feto era de otro hombre y la obligaron a interrumpir el embarazo. Giribala lo niega y sostiene que Tvisha quería abortar por decisión propia.

En 2012, Tvisha ganó un concurso de belleza en Pune y obtuvo el título de «Miss Pune» . Participó en proyectos publicitarios y en una película en telugu, y posteriormente trabajó como especialista en marketing en empresas privadas.

Según la CBI, Tvisha conoció a Samart en febrero de 2025 a través de una aplicación de citas y se casaron en diciembre.

Tras la muerte de Tvisha, una entrevista de Giribala con periodistas también provocó una gran polémica. Habló sobre el estado mental de su nuera y la calificó de «liberal». Después de esas declaraciones, el padre de Tvisha la acusó de intentar dañar la reputación de su hija.

La investigación continúa. La CBI indicó que podrían implicarse a otras personas en el caso y presentarse cargos adicionales si aparecen nuevas pruebas.