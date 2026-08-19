La NASA publica imágenes del cráter lunar formado por el impacto de un Falcon 9

La agencia espacial estadounidense NASA presentó las primeras imágenes detalladas de un nuevo cráter formado en la superficie de la Luna. Esta huella fue dejada por los restos SpaceX de la etapa superior de un cohete Falcon 9, que impactó contra la Luna. El suceso se convirtió en una de las observaciones científicas relevantes de la historia de la exploración espacial. Ixbt.com informa sobre ello.

Según ixbt.com, la colisión tuvo lugar el 5 de agosto de este año. La etapa superior del cohete, con un peso de cuatro toneladas, impactó contra la superficie lunar a una velocidad aproximada de 8.700 kilómetros por hora. Anteriormente, la sonda lunar surcoreana Danuri había enviado imágenes tomadas antes y después del impacto, pero las últimas capturas amplían aún más el alcance de la investigación espacial.

Reconocimiento lunar y nuevas imágenes

Las nuevas imágenes tomadas por el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA se registraron los días 11 y 12 de agosto. Para el análisis científico, cada imagen se amplió dos veces, lo que permitió estudiar minuciosamente una pequeña zona de la superficie lunar de unos 300 metros de ancho.

Según explicaron representantes de la agencia, el LRO tuvo que esperar seis días a que la zona apareciera en el campo de su objetivo para fotografiarla. Las imágenes tomadas desde distintos ángulos y con diferentes niveles de iluminación permitieron a los científicos evaluar con precisión las características del cráter.

Dimensiones y estructura del cráter

Según los datos obtenidos, el cráter formado tiene 18 metros de ancho. A juzgar por la sombra proyectada por el Sol, su profundidad no supera los 3 metros. Esto indica que el objeto dejó una huella algo más plana de lo esperado.

Al estudiar las imágenes, los especialistas también identificaron distintos rayos luminosos dispersos alrededor del cráter:

Los rayos más oscuros corresponden al polvo y a las capas rocosas superficiales expuestas durante mucho tiempo al viento solar, los rayos cósmicos y los impactos de micrometeoritos.

Los rayos más claros están formados por materiales completamente nuevos y limpios, expulsados desde las capas profundas de la superficie lunar.

Cabe recordar quelanzó su cohete Falcon 9 al espacio en enero de este año. El cohete transportó con éxito el módulo de aterrizaje estadounidense Blue Ghost 1 y la estación Resilience, perteneciente a la empresa japonesa ispace, hacia una trayectoria lunar.

Después de separar la carga útil, la etapa superior del cohete no tenía suficiente combustible para regresar a la Tierra. Como consecuencia, continuó su trayectoria de forma autónoma hacia la Luna y finalmente se estrelló contra su superficie en agosto, dejando una huella de estas dimensiones.