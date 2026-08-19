La NASA publica imágenes del cráter lunar formado por el impacto de un Falcon 9

·2·Tecnología
La NASA publica imágenes del cráter lunar formado por el impacto de un Falcon 9

La agencia espacial estadounidense NASA presentó las primeras imágenes detalladas de un nuevo cráter formado en la superficie de la Luna. Esta huella fue dejada por los restos SpaceX de la etapa superior de un cohete Falcon 9, que impactó contra la Luna. El suceso se convirtió en una de las observaciones científicas relevantes de la historia de la exploración espacial. Ixbt.com informa sobre ello.

Según ixbt.com, la colisión tuvo lugar el 5 de agosto de este año. La etapa superior del cohete, con un peso de cuatro toneladas, impactó contra la superficie lunar a una velocidad aproximada de 8.700 kilómetros por hora. Anteriormente, la sonda lunar surcoreana Danuri había enviado imágenes tomadas antes y después del impacto, pero las últimas capturas amplían aún más el alcance de la investigación espacial.

Reconocimiento lunar y nuevas imágenes

Las nuevas imágenes tomadas por el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA se registraron los días 11 y 12 de agosto. Para el análisis científico, cada imagen se amplió dos veces, lo que permitió estudiar minuciosamente una pequeña zona de la superficie lunar de unos 300 metros de ancho.

Según explicaron representantes de la agencia, el LRO tuvo que esperar seis días a que la zona apareciera en el campo de su objetivo para fotografiarla. Las imágenes tomadas desde distintos ángulos y con diferentes niveles de iluminación permitieron a los científicos evaluar con precisión las características del cráter.

Dimensiones y estructura del cráter

Según los datos obtenidos, el cráter formado tiene 18 metros de ancho. A juzgar por la sombra proyectada por el Sol, su profundidad no supera los 3 metros. Esto indica que el objeto dejó una huella algo más plana de lo esperado.

Al estudiar las imágenes, los especialistas también identificaron distintos rayos luminosos dispersos alrededor del cráter:

  • Los rayos más oscuros corresponden al polvo y a las capas rocosas superficiales expuestas durante mucho tiempo al viento solar, los rayos cósmicos y los impactos de micrometeoritos.
  • Los rayos más claros están formados por materiales completamente nuevos y limpios, expulsados desde las capas profundas de la superficie lunar.
Cabe recordar que SpaceX lanzó su cohete Falcon 9 al espacio en enero de este año. El cohete transportó con éxito el módulo de aterrizaje estadounidense Blue Ghost 1 y la estación Resilience, perteneciente a la empresa japonesa ispace, hacia una trayectoria lunar.

Después de separar la carga útil, la etapa superior del cohete no tenía suficiente combustible para regresar a la Tierra. Como consecuencia, continuó su trayectoria de forma autónoma hacia la Luna y finalmente se estrelló contra su superficie en agosto, dejando una huella de estas dimensiones.

NASAFalcon 9SpaceXLunaLRO
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Elon Musk no se suma a las previsiones de Goldman Sachs sobre la economía espacialElon Musk no se suma a las previsiones de Goldman Sachs sobre la economía espacialHoy, 11:58El sistema operativo HarmonyOS 6 se instala en más de 80 millones de dispositivosEl sistema operativo HarmonyOS 6 se instala en más de 80 millones de dispositivosHoy, 11:23Honor prepara el primer teléfono plegable del mundo con un chip de 2-nmHonor prepara el primer teléfono plegable del mundo con un chip de 2-nmHoy, 10:52OpenAI lanza una versión especial de ChatGPT para adolescentesOpenAI lanza una versión especial de ChatGPT para adolescentesHoy, 08:25OpenAI lanza una versión especial de ChatGPT para adolescentesOpenAI lanza una versión especial de ChatGPT para adolescentesHoy, 08:25Telegram presenta una solicitud para la zona de dominio .gramTelegram presenta una solicitud para la zona de dominio .gramHoy, 08:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
El Honor Robot Phone aparece por primera vez en un campo de fútbol: las capacidades del smartphone con cámara 4D
El Honor Robot Phone aparece por primera vez en un campo de fútbol: las capacidades del smartphone con cámara 4D
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
Tecno presenta el primer teléfono inteligente sin marcos del mundo
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura
El planeta Tierra se convirtió en un enorme detector en busca de materia oscura