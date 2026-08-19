La Juventus quiere rescindir antes de tiempo el contrato de Arthur Melo

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La Juventus quiere rescindir antes de tiempo el contrato de Arthur Melo

La Juventus de Turín trabaja para poner fin antes de tiempo al contrato vigente del centrocampista Arthur Melo. El brasileño, que llegó en 2020 con grandes expectativas, no tuvo en Italia la trayectoria esperada y ambas partes prefieren una separación definitiva de mutuo acuerdo. Goal.com informa de ello.

Según Sky Sport Italia, el contrato vigente entre la directiva del club y el futbolista estaba previsto hasta junio de 2027. Sin embargo, ambas partes negocian poner fin al acuerdo de forma anticipada para abrir nuevas oportunidades a cada una. Esta medida forma parte de la política del club turinés de desprenderse de los jugadores con salarios elevados que no entran en los planes del entrenador del primer equipo.

Las aventuras de Arthur en Turín y Europa

Cabe recordar que el traspaso de Arthur Melo del FC Barcelona a la Juventus en 2020 fue uno de los más sonados de la historia de la Serie A. El acuerdo se llevó a cabo entonces para mantener el equilibrio financiero, mientras que Miralem Pjanić puso rumbo al club catalán. Sin embargo, el rendimiento sobre el terreno de juego no estuvo a la altura del revuelo financiero generado.

Durante sus primeras temporadas en Italia, el futbolista tuvo dificultades para ganarse un puesto en el once titular por motivos físicos y tácticos. En su primera campaña disputó solo 22 partidos de liga, y en la segunda, 20. Como consecuencia, su carrera estuvo marcada por varias cesiones en Europa y Sudamérica.

Las dificultades durante sus cesiones

Tras perder su sitio en la Juventus, el centrocampista se vio obligado a jugar en varios equipos. Estuvo cedido en el Liverpool, la Fiorentina, el Girona e incluso en el Grêmio, en su país natal, Brasil.

Su última etapa en el Grêmio fue la más exitosa para recuperar minutos de juego. Sin embargo, como el club brasileño no tenía capacidad económica para pagar la cantidad del traspaso exigida por la Juventus, Arthur tuvo que regresar a Turín y quedó apartado del primer equipo.

Según Goal.com, a medida que se acerca el final del contrato de seis años, ha quedado claro que la mejor opción tanto para la Juventus como para Arthur Melo es poner fin anticipadamente a su colaboración. Esta decisión permitirá al futbolista reiniciar su carrera en otro club.

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