Yan Diomande se une al Real Madrid por 125 millones de euros

El Real Madrid ha realizado otro fichaje de gran impacto en el mercado de transferencias. Según FourFourTwo, el club blanco ha incorporado a Yan Diomande, el prometedor extremo de 19 años del RB Leipzig. El importe inicial del traspaso asciende a 125 millones de euros, sin incluir bonus, y el contrato se extiende hasta el verano de 2033. Goal.com informa .

La evolución profesional durante los dos últimos años de este joven futbolista de origen marfileño se ha convertido en una auténtica sensación. Ignorado por varios grandes clubes europeos y representantes de la MLS, el jugador finalmente eligió Madrid pese a la fuerte competencia del Paris Saint-Germain y el Liverpool. Además del importe del traspaso, también se contemplan bonus por valor de 15 millones de euros.

Una dura prueba en Estados Unidos y el desinterés de la MLS

Los primeros pasos de la carrera del futbolista no fueron fáciles. Con solo 15 años, Yan Diomande viajó solo a Estados Unidos y fue admitido en la DME Academy de Florida. Aunque no hablaba inglés, se adaptó rápidamente y llevó al equipo semiprofesional AS Frenzi a ganar el campeonato de la UPSL en 2023.

Sin embargo, en aquel momento los entrenadores y ojeadores del Orlando City no prestaron atención al joven talento. Según el entrenador Todd Eason, informó varias veces a los representantes del Orlando City sobre el prometedor jugador y les pidió que lo invitaran a los entrenamientos del equipo reserva, pero los responsables del club pospusieron continuamente la decisión. Como consecuencia, el club estadounidense perdió esta oportunidad de fichaje.

Una brillante etapa en Europa y el éxito en la Bundesliga

Cuando expiró su visado de estudiante, el futbolista se vio obligado a abandonar Estados Unidos y regresar a su ciudad natal, Abiyán. Posteriormente, las puertas de Europa se abrieron para él. A finales de 2024, el club español Leganés lo incorporó a sus filas. Después de disputar solo diez partidos con el equipo, Yan Diomande fue comprado por el RB Leipzig por 20 millones de euros.

El extremo destacó de inmediato en la Bundesliga, ganó el premio al mejor debutante de la temporada (Rookie of the Season) y contribuyó en gran medida a que el RB Leipzig terminara tercero en el campeonato. También brilló con la selección de Costa de Marfil en la Copa Africana de Naciones y en los play-offs del Mundial.