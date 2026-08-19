SpaceX realiza su centésimo lanzamiento espacial de 2026

Según Ixbt.com, SpaceX, la empresa fundada por Elon Musk, alcanzó un hito importante al completar con éxito su centésimo lanzamiento espacial desde comienzos de 2026. Este hito se registró el 19 de agosto, durante una misión de Falcon 9 lanzada desde la base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, para colocar satélites Starlink en órbita. Ixbt.com informa de ello.

Durante este lanzamiento conmemorativo, el cohete colocó con éxito 24 nuevos satélites Starlink destinados al sistema de Internet de banda ancha en una órbita terrestre baja. Desde comienzos de 2026, la mayoría de los lanzamientos, concretamente 97, corresponden a cohetes Falcon 9. Los otros tres vuelos exitosos se realizaron en el marco de pruebas de Falcon Heavy y Starship.

Tecnologías reutilizables y la importancia de Starlink

El lanzamiento también dejó un resultado técnico importante. La primera etapa del cohete Falcon 9, identificada como B1097, regresó con éxito a la Tierra aproximadamente ocho minutos y medio después del despegue y aterrizó en la plataforma flotante Of Course I Still Love You, en el océano Pacífico. Esta fue su duodécima misión. Cabe recordar que el mismo B1097 también participó en abril en el aterrizaje exitoso número 600 de una etapa de cohete orbital en la historia de SpaceX.

El principal motivo del elevado ritmo de operaciones de la empresa es el proyecto Starlink. De las primeras 100 misiones del año, nada menos que 74 se dedicaron a ampliar esta constelación mundial de satélites y mejorar sus capacidades. Actualmente, el número total de satélites Starlink operativos en órbita se acerca a los 11 000.

Grandes planes para el futuro

Según las estadísticas, SpaceX supera por tercer año consecutivo el umbral de 100 lanzamientos en un mismo año natural. La cifra se alcanzó por primera vez en 2024, cuando la empresa realizó 138 misiones: 132 con Falcon 9, dos con Falcon Heavy y cuatro pruebas de Starship. En 2025, el número de lanzamientos llegó al récord de 170, incluidos 165 con Falcon 9 y cinco con Starship.

En el futuro, SpaceX planea aumentar aún más la frecuencia de los lanzamientos espaciales gracias al sistema Starship, totalmente reutilizable. Elon Musk ya había hablado de la posibilidad de lanzar el cohete Starship varias veces al día, lo que teóricamente abriría el camino a cerca de mil lanzamientos anuales. A largo plazo, se espera que Starship sustituya por completo y de forma gradual a los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy.