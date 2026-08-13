Quinton Fortune aconseja al Chelsea fichar a André Onana

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Quinton Fortune aconseja al Chelsea fichar a André Onana

El excentrocampista del Manchester United, Quinton Fortune, recomendó al Chelsea fichar al portero del Manchester United, André Onana. En una entrevista con Premier Bet, el exfutbolista destacó que el guardameta de la selección de Camerún podría ser una excelente incorporación para el equipo de Stamford Bridge. Goal.com informa .

Durante el mercado de verano, el club londinense gastó más de 300 millones de libras esterlinas bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Xabi Alonso, y fichó a más de diez jugadores. Sin embargo, tras la salida de Filip Jørgensen, el Chelsea sigue buscando un nuevo portero, mientras que Robert Sánchez continúa siendo el guardameta titular del equipo.

Actualmente, André Onana juega cedido en el Trabzonspor de Turquía. Su contrato con el Manchester United está vigente hasta junio de 2028 y no incluye una opción de compra para el club turco.

Ataques iniciados desde la portería

Según Quinton Fortune, André Onana es uno de los porteros líderes de la Premier League por su capacidad para iniciar el juego desde atrás. Sus pases ayudan mucho al equipo a superar las líneas rivales y comenzar rápidamente los ataques.

"André Onana sería una excelente incorporación para el Chelsea, el Newcastle United o el Aston Villa", afirmó Fortune. Según sus palabras, Onana es experto en enviar pases directos de 50-60 yardas a un delantero o centrocampista, una cualidad muy importante para los entrenadores modernos.

La llegada de jugadores experimentados

Además de la situación de los porteros, Fortune también valoró los otros fichajes realizados por el Chelsea este verano. Elogió que Xabi Alonso incorporara líderes experimentados como Danny Welbeck y Jordan Henderson.

El excentrocampista añadió que Alonso necesitaba jugadores con un carácter especial y cualidades de liderazgo en el vestuario, algo fundamental para un equipo joven dirigido por un entrenador con experiencia en el Real Madrid.

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