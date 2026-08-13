El futuro de Bradley Barcola: ¿qué ha dicho Nasser Al-Khelaïfi?

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El futuro de Bradley Barcola: ¿qué ha dicho Nasser Al-Khelaïfi?

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, respondió de forma enigmática a las últimas preguntas sobre el futuro del delantero Bradley Barcola. Goal.com Según Goal.com, varios grandes clubes de la Premier League están mostrando un serio interés por el extremo de 23 años, convirtiendo esta situación en uno de los principales temas del mercado de fichajes. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Tras llamar la atención con sus brillantes actuaciones en el club de la capital francesa, el jugador está siendo seguido de cerca por Liverpool y Arsenal. El futbolista, que anteriormente jugó en el Lyon, ha mejorado notablemente su nivel desde que llegó al PSG en 2023 y se ha convertido en uno de los jugadores más cotizados de Europa.

Rumores de fichajes y postura de la directiva

El presidente del PSG subrayó firmemente que las informaciones cada vez más frecuentes en la prensa inglesa y el excesivo ruido mediático no obligarán al club a tomar decisiones apresuradas. Nasser Al-Khelaïfi aseguró que están afrontando la situación con calma y que el equipo seguirá trabajando sin declaraciones innecesarias.

« Trabajamos con tranquilidad, hablamos poco y hacemos nuestro trabajo. Todos nuestros jugadores son importantes. Cuando firman un contrato con el PSG, pasan a ser valiosos para nosotros », añadió el dirigente para aclarar la situación.

El interés de los clubes ingleses y la situación contractual

Actualmente, Liverpool y Arsenal buscan reforzar sus líneas ofensivas. Bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Andoni Iraola, el Liverpool ve en Barcola al sucesor ideal para ocupar el puesto dejado por Mohamed Salah tras su salida. Al mismo tiempo, el Arsenal también busca un extremo de primer nivel después de sus intentos fallidos por fichar a Vinicius Junior, jugador del Real Madrid.

A pesar de ello, Bradley Barcola todavía no ha alcanzado un acuerdo a largo plazo con el club parisino. Aunque su contrato actual se extiende hasta 2028, la negativa del futbolista a firmar un nuevo acuerdo deja al club en una situación incómoda. El presidente no dio una respuesta clara sobre si el jugador permanecerá o no en el equipo hasta el cierre del mercado de fichajes.

Los logros del futbolista y su experiencia internacional

Desde su llegada a París, Bradley Barcola se ha convertido en uno de los jugadores más productivos y creativos del fútbol europeo. Ha disputado 152 partidos con el equipo, con 39 goles y 37 asistencias. Su aportación fue clave para que el PSG conquistara 14 trofeos, incluidos tres títulos de la Ligue 1 y una victoria en la Liga de Campeones.

Además, su prestigio en el panorama internacional sigue creciendo. Con la selección de Francia, participó activamente en el Mundial y marcó ante Senegal, Suecia e Inglaterra. Sin embargo, la elevada carga de la temporada también afectó a su estado físico, intensificando aún más los rumores sobre su futuro.

Bradley BarcolaPSGLiverpoolArsenalFichajes
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