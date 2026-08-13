Comenzará la producción de electricidad en la primera central nuclear de Turquía

Turquía prevé iniciar en los próximos meses la producción de electricidad en el primer reactor de la central nuclear de Akkuyu. Así lo anunció el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar, durante el Foro Diplomático de Estambul sobre el Bósforo, informa ixbt.com. Anteriormente, las autoridades habían comunicado su intención de poner en marcha el primer reactor de la central antes de que termine el año. informa ixbt.com.

Este proyecto es considerado la primera central nuclear de la historia de Turquía. Su construcción representa un paso importante hacia la realización de un sueño de 70 años en el sector energético del país. La central está siendo construida por la corporación estatal rusa Rosatom y constituye una de las mayores iniciativas tecnológicas de alcance regional.

Características técnicas y dimensiones del proyecto

El proyecto de la central nuclear de Akkuyu incluye cuatro reactores, cada uno con una potencia de 1200 Megavatt. Estas unidades emplean tecnologías de reactor rusas modernas y seguras de generación VVER 3+. Esto garantiza que la central cumpla con los estándares de seguridad más exigentes.

La construcción de esta central nuclear aplica por primera vez en la historia de la energía nuclear mundial el modelo «construir-poseer-operar» (Build-Own-Operate). Este enfoque permitió organizar de forma eficaz la financiación y la gestión del proyecto.

Papel en la seguridad energética

La puesta en marcha del primer reactor ayudará a reducir considerablemente la dependencia de Turquía de las importaciones de recursos energéticos. En un contexto de crecimiento económico, contar con una fuente estable y limpia de electricidad tiene una importancia estratégica.

Según los expertos, la conexión de la energía nuclear a la red contribuirá a estabilizar el balance energético general de Turquía. El funcionamiento del proyecto a plena capacidad sentará las bases para aumentar aún más el potencial industrial del país en el futuro.