Las 4 peticiones de Zelenski a Trump: ¿qué pide Kyiv a Estados Unidos?

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Las 4 peticiones de Zelenski a Trump: ¿qué pide Kyiv a Estados Unidos?

La situación sigue siendo tensa en la zona del conflicto militar en torno a Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso y analistas militares informaron de que continúan las acciones activas en varios sectores del frente y que varios puntos estratégicos han quedado bajo control.

«La zona de seguridad se amplía»: situación en Járkiv y Zaporiyia

Según el Ministerio de Defensa ruso, el pueblo de Vodyanoye en la región de Járkiv fue tomado por el grupo de fuerzas «Norte». Esto permitió ampliar aún más la zona de seguridad a lo largo de la frontera con la región de Bélgorod. También se informó de que, un día antes, Novoye Pole, en la región de Zaporiyia, y Sherbakovka, en Járkiv, habían quedado bajo control.

Según el analista militar Yuri Podoliaka, los avances al sureste de Oríjiv obligaron al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania a redistribuir urgentemente sus reservas:

  • Stepnohirsk y Prymorske: Continúan las operaciones ofensivas. Las unidades están expulsando al adversario de la zona de Plavni y consolidándose en la parte sur de Prymorske.

  • Mezhevaya y Dobropole: Se observa un avance a lo largo de la línea ferroviaria al sur de Mezhevaya. Cerca de Dobropole y Zolotoy Kolodes se libran intensos combates.

  • Alekseyevo-Druzhkivka: Las fuerzas rusas amplían su influencia desde el este y el suroeste. Según el analista, esto podría tener graves consecuencias a medio plazo para la defensa de esta zona.

Ataques contra el puerto de Odesa y el centro logístico de Brovary

Las hostilidades continúan no solo en la línea del frente, sino también contra infraestructuras.

  1. Puerto de Odesa: Según el Ministerio de Defensa ruso, armas de alta precisión y drones atacaron un depósito de combustibles y lubricantes utilizado para abastecer a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el puerto de Odesa.

  2. Almacén de Brovary: Un gran almacén logístico situado en Brovary, en la región de Kyiv, resultó dañado. El medio Strana.ua informó de que esta instalación se encargaba de suministrar productos desde Europa a importantes cadenas minoristas ucranianas como ATB, Auchan, Silpo, Metro y Novus.

  3. Destrucción de túneles subterráneos: En Novoye Pole, el grupo «Este» está destruyendo mediante explosiones los pasadizos subterráneos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Ucrania, conocidos como «madrigueras de topos y zorros», debido al riesgo de que estén minados.

Zelenski y Trump: ¿qué propuestas podría haber presentado Kyiv a Washington?

Paralelamente, también continúan las conversaciones en el ámbito político. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró que había transmitido a la parte estadounidense sus propuestas para resolver el conflicto.

Según el estratega político Pavel Dubravski, Kyiv podría estar esperando de Estados Unidos cuatro medidas importantes:

  • Inversiones estadounidenses: Un nuevo paquete de ayuda financiera, aunque su aprobación por parte del Congreso estadounidense sigue siendo incierta;

  • Munición para los sistemas Patriot: Garantizar el suministro de sistemas de defensa antiaérea;

  • Información de inteligencia: Transmitir información de inteligencia de forma periódica y rápida;

  • Starlink y ataques de largo alcance: Negociar con Elon Musk sobre el uso de la información para realizar ataques en profundidad contra el territorio ruso.

Según el experto, Donald Trump considera que la situación actual ha llegado a un callejón sin salida y por ello estaría dispuesto a escuchar las propuestas de ambas partes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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