Quentin Fortune lamenta el fichaje de Danny Welbeck por el Chelsea

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Quentin Fortune lamenta el fichaje de Danny Welbeck por el Chelsea

El exdefensa del Manchester United, Quentin Fortune, lamentó que el club no recuperara a Danny Welbeck durante el mercado de fichajes de verano. El experimentado delantero se marchó inesperadamente del Brighton al Chelsea. Según el diario Metro, el traspaso generó numerosos debates en el mundo del fútbol, mientras que Fortune elogió la decisión del conjunto londinense. Esta información, Goal.com la informa .

Danny Welbeck es canterano del Manchester United. Tras completar varias temporadas exitosas con el Brighton, decidió abrir una nueva etapa en su carrera y firmó con el club londinense. Sin embargo, según Quentin Fortune, su antiguo equipo dejó escapar una oportunidad importante en el mercado de fichajes al no hacerse con el delantero inglés.

Aunque la directiva del Manchester United descartó esta opción en verano para reforzar su línea ofensiva, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, tomó una decisión valiente y meditada. El técnico español decidió incorporar a un delantero experimentado a una plantilla joven antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League. Fortune considera que el entrenador del Chelsea actuó con gran inteligencia en el mercado de fichajes.

Falta de liderazgo y política de fichajes

Después de asumir el mando del Chelsea, Xabi Alonso se fijó como principal objetivo construir una mentalidad ganadora en el equipo. Según Quentin Fortune, exganador de la Premier League, el técnico español detectó correctamente la falta de liderazgo y experiencia en el vestuario. Por ello, el club incorporó en verano no solo a Danny Welbeck, sino también al experimentado centrocampista Jordan Henderson.

Según Fortune, este tipo de futbolistas puede servir de ejemplo para un equipo joven y ayudar a crear el ambiente adecuado dentro y fuera del campo. Basándose en la amplia experiencia que adquirió en el Real Madrid, Alonso intenta construir un sistema igualmente exitoso en el Chelsea. Se espera que la llegada de jugadores como Danny Welbeck y Jordan Henderson resuelva rápidamente este problema.

«Xabi Alonso realizó fichajes muy buenos para el Chelsea este verano, pero me habría gustado ver a Danny Welbeck regresar al Manchester United», cita Metro las palabras de Fortune. El exdefensa destacó además que Welbeck y Henderson no solo son jugadores de alto nivel, sino también auténticos profesionales cuyo carácter solo puede beneficiar al equipo.

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