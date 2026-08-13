¿Hay alguna forma de detener a Erling Haaland?

Contener el juego de Erling Haaland, uno de los delanteros más peligrosos de la Premier League inglesa y del fútbol europeo, se ha convertido en una de las tareas más complejas incluso para los defensas más experimentados del mundo. Las actuaciones del noruego, que sigue marcando goles sin parar, obligan a los entrenadores y jugadores rivales a devanarse los sesos. Goal.com lo informa.

Según Goal.com, el exdefensa Colin Hendry compartió su opinión sobre las formas de detener al delantero del Manchester City. En su opinión, es sencillamente imposible determinar con exactitud qué táctica debe emplearse contra un ariete de semejante nivel.

Actualmente, muy pocos defensas son capaces de neutralizar sobre el terreno de juego a Erling Haaland, uno de los grandes nombres de la élite mundial del fútbol. Aun así, algunos jugadores están logrando cierto éxito al enfrentarse a él.

La experiencia del defensa del Arsenal y las estadísticas de Haaland

El defensa central del Arsenal, Gabriel Magalhães, está considerado uno de los jugadores que mejores resultados han obtenido contra Erling Haaland en sus enfrentamientos de la Premier League. Sin embargo, incluso los defensas de mayor nivel se ven obligados a reconocer a veces su impotencia ante el talento del goleador noruego.

Según las estadísticas, Haaland ha marcado nada menos que 162 goles en 198 partidos con el Manchester City. De ellos, 112 llegaron en la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés. Además, suma tres Botas de Oro y desempeñó un papel protagonista en la temporada 2022-2023, cuando su equipo conquistó un histórico triplete al ganar los tres grandes trofeos.

Los planes de futuro y la confesión del defensa

La directiva del Manchester City ha firmado con su temible delantero número 9 un enorme contrato de diez años, hasta 2034. Esto significa que el atacante seguirá manteniendo atemorizados a los rivales de la Premier League durante muchas temporadas. A pesar del interés de grandes clubes como el Real Madrid, el jugador prefiere quedarse por ahora en Manchester.

En una entrevista exclusiva concedida a Goal.com en colaboración con Bet442, Colin Hendry respondió a su manera a la pregunta de cómo habría jugado contra Haaland. El exfutbolista señaló con humor que no existe una respuesta concreta para esa cuestión.

Según Hendry, no queda otra que intentar ponerlo a prueba actuando con la misma atención que Gabriel y aprovechando al máximo las propias posibilidades. También recordó las comparaciones con Ronaldo en 1998 y añadió que enfrentarse a jugadores de ese nivel supone un desafío enorme para cualquier defensa.