¿Hay alguna forma de detener a Erling Haaland?

·11·Deportes
¿Hay alguna forma de detener a Erling Haaland?

Contener el juego de Erling Haaland, uno de los delanteros más peligrosos de la Premier League inglesa y del fútbol europeo, se ha convertido en una de las tareas más complejas incluso para los defensas más experimentados del mundo. Las actuaciones del noruego, que sigue marcando goles sin parar, obligan a los entrenadores y jugadores rivales a devanarse los sesos. Goal.com lo informa.

Según Goal.com, el exdefensa Colin Hendry compartió su opinión sobre las formas de detener al delantero del Manchester City. En su opinión, es sencillamente imposible determinar con exactitud qué táctica debe emplearse contra un ariete de semejante nivel.

Actualmente, muy pocos defensas son capaces de neutralizar sobre el terreno de juego a Erling Haaland, uno de los grandes nombres de la élite mundial del fútbol. Aun así, algunos jugadores están logrando cierto éxito al enfrentarse a él.

La experiencia del defensa del Arsenal y las estadísticas de Haaland

El defensa central del Arsenal, Gabriel Magalhães, está considerado uno de los jugadores que mejores resultados han obtenido contra Erling Haaland en sus enfrentamientos de la Premier League. Sin embargo, incluso los defensas de mayor nivel se ven obligados a reconocer a veces su impotencia ante el talento del goleador noruego.

Según las estadísticas, Haaland ha marcado nada menos que 162 goles en 198 partidos con el Manchester City. De ellos, 112 llegaron en la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés. Además, suma tres Botas de Oro y desempeñó un papel protagonista en la temporada 2022-2023, cuando su equipo conquistó un histórico triplete al ganar los tres grandes trofeos.

Los planes de futuro y la confesión del defensa

La directiva del Manchester City ha firmado con su temible delantero número 9 un enorme contrato de diez años, hasta 2034. Esto significa que el atacante seguirá manteniendo atemorizados a los rivales de la Premier League durante muchas temporadas. A pesar del interés de grandes clubes como el Real Madrid, el jugador prefiere quedarse por ahora en Manchester.

En una entrevista exclusiva concedida a Goal.com en colaboración con Bet442, Colin Hendry respondió a su manera a la pregunta de cómo habría jugado contra Haaland. El exfutbolista señaló con humor que no existe una respuesta concreta para esa cuestión.

Según Hendry, no queda otra que intentar ponerlo a prueba actuando con la misma atención que Gabriel y aprovechando al máximo las propias posibilidades. También recordó las comparaciones con Ronaldo en 1998 y añadió que enfrentarse a jugadores de ese nivel supone un desafío enorme para cualquier defensa.

Erling HaalandManchester CityPremier LeagueNoticias De FútbolFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Eliot Anderson explicó por qué rechazó la oferta del Manchester UnitedEliot Anderson explicó por qué rechazó la oferta del Manchester UnitedHoy, 13:58La etapa de Dušan Vlahović en la Juventus ha terminado: el delantero se marcha a TurquíaLa etapa de Dušan Vlahović en la Juventus ha terminado: el delantero se marcha a TurquíaHoy, 13:53Félix Nmecha asegura que la llegada de Jürgen Klopp a la selección alemana le inspiraFélix Nmecha asegura que la llegada de Jürgen Klopp a la selección alemana le inspiraHoy, 13:32Enzo Fernández podría ser un fichaje extraordinario para el Manchester CityEnzo Fernández podría ser un fichaje extraordinario para el Manchester CityHoy, 13:32¿Messi ha decidido continuar su carrera? Nuevas noticias sobre el futuro de la leyenda del fútbol¿Messi ha decidido continuar su carrera? Nuevas noticias sobre el futuro de la leyenda del fútbolHoy, 13:25Jonathan Tah evalúa el trabajo de Vincent Kompany y Xabi AlonsoJonathan Tah evalúa el trabajo de Vincent Kompany y Xabi AlonsoHoy, 13:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Messi comenta la foto en la que bañaba a Yamal cuando tenía seis meses
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado
Controversia inesperada en el Mundial 2026: El árbitro del partido Argentina-Egipto ha sido apartado
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026
Totti sobre Shomurodov: de la injusticia en Roma a la historia en el Mundial 2026