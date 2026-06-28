Trump pone a Messi por encima de Pelé: «Es un placer verlo jugar»

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Trump pone a Messi por encima de Pelé: «Es un placer verlo jugar»

El presidente estadounidense Donald Trump expresó una opinión sobre Lionel Messi que podría generar un gran debate en el mundo del fútbol. Elogió enormemente a la estrella argentina de 39 años comparándola con el legendario Pelé.

Estas palabras de Trump llegan en un momento en que Messi ha logrado un nuevo resultado impactante en el Mundial 2026.

«Se puede decir que Messi es más fuerte que Pelé»

El líder estadounidense destacó que observar las acciones del futbolista argentino en el campo le produce un gran placer.

«Soy el único que puede decir que es más fuerte que Pelé. Es un placer ver jugar a Messi», citó The Touchline sobre las palabras de Trump.

Esta declaración podría intensificar las discusiones sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol.

Marcó gol entrando desde el banquillo

Argentina derrotó a Jordania por 3-1 en la última jornada de la fase de grupos.

Messi comenzó el encuentro en el banquillo. Sin embargo, entró al campo en la segunda parte y fue el autor de uno de los goles de su equipo.

De este modo, Argentina terminó el grupo en primera posición y avanzó a la fase de eliminatorias.

Imparable incluso a los 39 años

Lionel Messi ha anotado hasta ahora 6 goles en este Mundial.

Sus estadísticas principales:

Estadística

Resultado

Edad

39

Goles en el Mundial 2026

6

Resultado en el grupo

1.er lugar

Siguiente fase

Play-offs

A pesar de acercarse a los 40 años, Messi sigue siendo uno de los protagonistas principales del ataque de Argentina.

Pelé o Messi, ¿quién es más grande?

Comparar a Pelé y Messi es uno de los temas más complejos del fútbol. Jugaron en épocas diferentes, con distintas condiciones y estilos de juego.

Sin embargo, Trump dejó clara su elección: a su juicio, el único futbolista que puede estar por encima de Pelé es Messi.

¿Quién cree que es el más grande de la historia del fútbol: Pelé o Messi? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.

Donald TrumpLionel MessiPeléArgentinaJordania
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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