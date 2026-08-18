China crea un robot que bate récords humanos

La empresa china Unitree Robotics presentó «Superman», un nuevo robot humanoide cuyas capacidades físicas se acercan a las de los seres humanos. El robot llamó la atención al saltar 2 metros desde una posición estática y correr a 12,66 m/s, es decir, 45,6 km/h.

Según la empresa, las piernas del robot miden 85 centímetros y ha mostrado un rendimiento superior a los resultados humanos registrados en el salto vertical desde una posición estática. Su velocidad de carrera también supera la velocidad máxima de aproximadamente 12,4 m/s registrada por Usain Bolt en los 100 metros en 2009.

«Superman» fue diseñado principalmente como una plataforma para demostrar capacidades de alta velocidad y agilidad, más que como un robot destinado a realizar tareas domésticas comunes. Según Unitree, su creación llevó poco más de tres meses.

La presentación del nuevo robot tuvo lugar antes de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides, que se celebrarán en Pekín. En las competiciones también se pondrán a prueba capacidades físicas de los robots, como correr y saltar.

Aun así, los especialistas adoptan una postura prudente ante la confirmación independiente de los récords anunciados por la empresa. No obstante, la demostración de «Superman» mostró hasta qué punto los robots humanoides se están volviendo rápidos y ágiles.