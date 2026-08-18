¿Por qué Troy Parrott aún no ha fichado por la Premier League?

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¿Por qué Troy Parrott aún no ha fichado por la Premier League?

Las actuaciones regulares y la capacidad goleadora de Troy Parrott en los Países Bajos y con la selección de Irlanda generan una pregunta: ¿por qué el delantero aún no ha fichado por un club de la Premier League por 25-30 millones de libras? Formado en la academia del Tottenham, su nivel actual y sus éxitos en Europa hacían pensar que pronto daría el salto a una competición más exigente. informa de ello.

En una entrevista exclusiva con Goal.com, la antigua estrella de la selección irlandesa Ray Houghton expresó su sorpresa por el hecho de que el delantero todavía no haya fichado por uno de los equipos de mayor nivel. En su opinión, después de sus sólidas actuaciones en la liga neerlandesa y con la selección, Parrott también estaba preparado para demostrar su valía en Inglaterra.

La evolución de un futbolista curtido en pruebas difíciles

Natural de Dublín, Troy Parrott debutó con el primer equipo del Tottenham en 2019. Sin embargo, después fue cedido a Millwall, Ipswich Town, MK Dons, Preston North End y Excelsior para ganar minutos. Este periodo no fue fácil para el delantero, que jugó durante varias temporadas en clubes de categorías inferiores.

En la temporada 2023-2024, el futbolista marcó 17 goles en los Países Bajos y en el verano de 2024 firmó un contrato permanente con el AZ Alkmaar. Inicialmente valorado en solo 6,7 millones de libras, ahora se ha convertido en el máximo goleador del AZ, con 51 tantos en 97 partidos.

Los éxitos con la selección y las oportunidades de futuro

Uno de los puntos de inflexión en la carrera de Parrott fue su papel de líder con la selección de Irlanda. En la fase de clasificación para el Mundial 2026, el delantero marcó un hat-trick en Hungría y también logró dos goles contra el Portugal de Cristiano Ronaldo. Estos brillantes resultados intensificaron los rumores sobre su posible traspaso.

Según Goal.com, además de clubes ingleses, varios equipos de España e Italia también están interesados en el futbolista. Sin embargo, la falta de un acuerdo concreto sigue sorprendiendo a los expertos. Ray Houghton señala que las dificultades y cesiones que vivió Parrott durante su juventud lo hicieron más fuerte y lo convirtieron en un futbolista profesional plenamente maduro.

Troy ParrottPremier LeagueAZ AlkmaarIrlandaFichajes
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