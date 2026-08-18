Manchester City sufre una baja importante al inicio de la temporada

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Manchester City sufre una baja importante al inicio de la temporada

A las puertas del inicio de la nueva temporada 2026/27 de la Premier League, el Manchester City ha perdido a uno de sus jugadores clave. Según Goal.com, el delantero Jérémy Doku sufrió una lesión y se perderá con seguridad el partido contra el Bournemouth, correspondiente a la 1.ª jornada del campeonato. Esta situación ha alterado seriamente los planes de pretemporada del equipo. Goal.com informa de ello.

El futbolista belga se lesionó el domingo en el estadio Millennium durante el Community Shield, la Supercopa de Inglaterra, ante el Arsenal. Doku se sintió incómodo durante el partido y fue sustituido en el descanso por Jack Grealish. La derrota en aquel encuentro terminó suponiendo una doble pérdida para el club.

Detalles de la lesión y quebradero de cabeza para Enzo Maresca

Por ahora no está claro cuándo regresará Jérémy Doku a los terrenos de juego, aunque las primeras informaciones apuntan a una lesión en el gemelo. Se espera que este problema lo mantenga varias semanas de baja. Esto se ha convertido en un serio quebradero de cabeza para el nuevo entrenador del equipo, Enzo Maresca, antes de su primer examen oficial.

El técnico italiano se preparaba para debutar en la Premier League con esta plantilla. La baja de un titular antes del primer partido oficial en el Etihad Stadium obligará al cuerpo técnico a modificar sus planes tácticos.

Las secuelas del Mundial

Según fuentes internas del club, esta lesión no sería fruto de la casualidad. Crece la preocupación ante la posibilidad de que el problema sea una secuela de la participación del jugador con Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA y del desgaste físico acumulado durante ese periodo.

Aunque el equipo médico del club está tomando todas las medidas necesarias para acelerar su recuperación, los especialistas temen que este tipo de problemas físicos pueda prolongarse. Se sabrá cuándo podrá Doku volver a ayudar al equipo, cuando la temporada entre en su fase más intensa, después de los exámenes médicos exhaustivos previstos para los próximos días.

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