Se esperan cambios en la directiva del Chelsea

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Se esperan cambios en la directiva del Chelsea

La directiva del Chelsea londinense podría experimentar un nuevo cambio importante. Según Goal.com, los líderes del grupo de inversores estadounidenses del club, Todd Boehly y Mark Walter, están considerando vender sus participaciones a Clearlake Capital, el principal accionista. Esta operación podría provocar un giro profundo en la estructura de gestión del gigante de la Premier League. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Actualmente, Todd Boehly posee alrededor del 13 % de las acciones del club como presidente. Mark Walter, miembro del consejo de administración, también cuenta con aproximadamenteun 3 % del capital. Al mismo tiempo, Clearlake Capital mantiene el paquete de control del club londinense, equivalente al 62 % de las acciones. El resto está en manos de otros inversores, entre ellos el financiero suizo Hansjörg Wyss.

Tensiones en la directiva y primeros pasos

Según la información publicada por L’Équipe, las relaciones entre Todd Boehly y la dirección de Clearlake Capital se han deteriorado en los últimos años. El principal motivo de desacuerdo habría sido que, pese a haber gastado miles de millones de euros en el mercado de fichajes, los resultados del equipo no estuvieron a la altura de las expectativas. Tras la compra del club en 2022, Boehly también fue criticado por asumir temporalmente el cargo de director deportivo pese a no contar con suficiente experiencia en el fútbol.

Cabe recordar que el consorcio encabezado por Boehly y Walter compró el Chelsea a Roman Abramovich en 2022 por aproximadamente 3.000 millones de euros. En aquel momento, la operación se llevó a cabo como parte de una venta forzosa derivada de la situación geopolítica en Rusia. Sin embargo, los cuatro años posteriores fueron inestables para el club, tanto en el plano financiero como en el deportivo.

El valor del club y los cambios futuros

Según la prensa inglesa, Todd Boehly y Mark Walter valoran actualmente el club en unos 5.800 millones de euros. Si se concreta el acuerdo para vender las acciones a Clearlake Capital, la composición de la directiva del Chelsea cambiaría por completo. Los empresarios estadounidenses podrían retirarse de la gestión del club después de un periodo marcado por inversiones récord y numerosos conflictos.

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Jahongir Tursunov
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