Astronautas de la NASA y la ESA realizan una caminata espacial desde la ISS

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Astronautas de la NASA y la ESA realizan una caminata espacial desde la ISS

El astronauta de la NASA Anil Menon y la representante de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, salieron con éxito al espacio exterior desde el módulo Quest, situado en el segmento estadounidense de la Estación Espacial Internacional (ISS). El objetivo principal de esta importante caminata espacial es sustituir equipos de antena obsoletos destinados a las comunicaciones con la Tierra, garantizando la transmisión de datos entre la estación y el centro de control terrestre de Houston. Así lo informa Ixbt.com.

Según ixbt.com, estos complejos trabajos de reparación y mantenimiento comenzaron a las 08:29, hora de la costa este de Estados Unidos, y está previsto que duren aproximadamente seis horas y media, de acuerdo con el plan. Durante este tiempo, los astronautas deben realizar varias operaciones técnicas en el espacio exterior.

La sustitución de la antena y su importancia

La tarea de los especialistas consiste en desmontar la antigua antena de comunicaciones instalada en la plataforma exterior de la estación y colocar en su lugar el nuevo dispositivo en el segmento Z1 de la estructura de la ISS. Asegurar el equipo antiguo en la plataforma exterior y conectar la nueva tecnología tiene una gran importancia en la historia de la exploración espacial, ya que las comunicaciones ininterrumpidas son fundamentales para la seguridad y la investigación científica a bordo de la estación.

Esta misión pasó a la historia como la 282.ª caminata espacial realizada en total para ensamblar, mantener y modernizar la Estación Espacial Internacional.

Momentos históricos y experiencia de la tripulación

Esta salida también tiene un significado especial para los miembros de la tripulación. En particular:

  • Para Anil Menon, es la segunda caminata espacial de su carrera;
  • Para Sophie Adenot, fue su primera experiencia en el espacio exterior;
  • Además, Sophie Adenot se convirtió en la primera mujer francesa de la historia en realizar una caminata espacial.
Las agencias espaciales están mostrando este acontecimiento histórico al público general de forma accesible. En particular, la NASA ha organizado una transmisión en línea en directo sobre el desarrollo de los trabajos de reparación y modernización.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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