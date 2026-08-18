Cómo afectan a la privacidad los auriculares de Apple con cámara

En los últimos años, los dispositivos portátiles equipados con inteligencia artificial y cámaras se han enfrentado a un problema de reputación particular. En concreto, las gafas inteligentes Ray-Ban de Meta generaron preocupación ante la posibilidad de que grabaran a las personas de su entorno sin su consentimiento. Por ello, las informaciones sobre los planes de Apple para lanzar unos AirPods con cámaras han suscitado numerosas preguntas legítimas. Al fin y al cabo, esto podría parecer contrario a la imagen del fabricante del iPhone como una marca comprometida con la privacidad. Techcrunch.com informa sobre ello.

Según ixbt.com y otras fuentes tecnológicas, los detalles de este dispositivo tan comentado se revelaron a través de vídeos y código encontrados en una versión de prueba del software macOS 26.7 RC. En el vídeo aparece una persona con unos AirPods que muestra un libro y conversa con el asistente de voz Siri. Las pistas de audio que lo acompañan incluyen la frase: «Tu mundo se conservará mediante Visual Intelligence».

Preocupaciones sobre la privacidad y capacidades técnicas

Como Apple ha construido su marca sobre la confianza de los usuarios, este paso supone un riesgo mucho mayor que una actualización de hardware convencional. Hoy en día, los AirPods se consideran un simple accesorio y la gente los lleva puestos durante todo el día sin dudarlo. Sin embargo, la incorporación de cámaras podría hacer que los usuarios se pregunten si las personas de su entorno están siendo grabadas en secreto.

Aun así, las cámaras de estos auriculares no están diseñadas para tomar fotografías o grabar vídeos de la forma habitual. Según la información proporcionada anteriormente por Mark Gurman, periodista de Bloomberg, las pequeñas cámaras integradas en los auriculares izquierdo y derecho solo sirven como «ojos» para el asistente digital Siri.

Siri actualizado y limitaciones prácticas

Estas cámaras están diseñadas para registrar información del entorno con baja resolución. Su objetivo principal es permitir que los usuarios aprovechen plenamente las nuevas capacidades de Siri AI. El diseño del dispositivo está limitado deliberadamente para evitar que se convierta en una simple herramienta de espionaje.

La información encontrada en el código de macOS también indica que el sistema incluye un mensaje de error llamado «Hair Detected» (Pelo detectado). Si el pelo largo del usuario bloquea la cámara de los auriculares, aparece este mensaje, que recuerda limpiar la cámara para obtener información precisa sobre el entorno.

Con este dispositivo, que Apple previsiblemente presentará junto con iOS 27 y otras nuevas actualizaciones de software previstas para septiembre, la empresa pretende llevar las capacidades de la inteligencia artificial a un nuevo nivel. Sin embargo, abordar las preocupaciones legítimas de los consumidores sobre la privacidad seguirá siendo una de sus principales prioridades.