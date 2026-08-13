Zion Suzuki podría unirse a la Juventus en el mercado de invierno

Según Tuttosport, las negociaciones entre el portero Zion Suzuki y la Juventus han entrado en su fase final, y el propio jugador ha dado su consentimiento para fichar por el club turinés. Se espera que este traspaso se convierta en uno de los movimientos invernales más importantes del fútbol europeo y que refuerce considerablemente la portería del equipo turinés. Goal.com informa .

En un principio, el Paris Saint-Germain era considerado el principal candidato para fichar al guardameta japonés. El club francés había llegado a un acuerdo con Parma para contratar al jugador por 36 millones de euros, incluidos los bonus. El traspaso se retrasó ligeramente porque el Paris Saint-Germain disputó un partido de la Supercopa de la UEFA contra Aston Villa y por el riesgo de lesiones.

Una vez superadas esas preocupaciones, el Paris Saint-Germain se prepara para anunciar el fichaje. Al mismo tiempo, la voluntad personal del jugador y la competencia en París desempeñaron un papel decisivo. Se esperaba que Suzuki fuera suplente de Matvey Safonov en el Paris Saint-Germain, mientras que la Juventus le garantizó un puesto de titular y un papel protagonista.

Condiciones del traspaso y detalles financieros

Según Tuttosport, el portero viajará a París para someterse al reconocimiento médico y después se incorporará al club turinés en calidad de cedido. El acuerdo entre las partes estará vigente hasta junio del próximo año y no incluye una opción de compra. El salario del jugador será compartido a partes iguales por la Juventus y el Paris Saint-Germain.

Además, la Juventus recibirá una compensación por el desarrollo técnico del jugador. Para la Juventus, este acuerdo tiene una importancia estratégica, ya que el club planea destinar sus recursos a resolver otros problemas importantes en defensa, el centro del campo y el ataque.

El elevado precio de alternativas como Anatoliy Trubin o Noa Atubolu en el mercado de porteros, así como la falta de plena confianza en Guglielmo Vicario, han convertido a Suzuki en la solución más adecuada. En el futuro, cuando sus posibilidades financieras aumenten, la Juventus podría plantearse fichar a porteros de primer nivel como Alisson, Mile Svilar, Marco Carnesecchi o Mike Maignan.