Las largas especulaciones sobre el traspaso en el fútbol profesional han llegado a su fin: el delantero serbio Dušan Vlahović continuará su carrera en Turquía. Según Goal.com, el jugador de 26 años, que esperaba una oferta de un grande de la Premier League o La Liga, seguirá finalmente su carrera en las filas del Beşiktaş. Este traspaso no solo supone un giro importante en la carrera del futbolista, sino también el final de su turbulenta etapa en el club turinés. Goal.com informa .

Años después, la Juventus se ve obligada a hacer balance del delantero que fichó de la Fiorentina en enero de 2022 con grandes expectativas. En aquel momento, el club turinés pagó 70 millones de euros, más 10 millones en variables, y le ofreció un enorme contrato cuyo salario anual debía alcanzar progresivamente los 12 millones de euros. Tras marcar 49 goles en 108 partidos con la Fiorentina, se esperaba que se convirtiera en el mejor delantero centro de su generación y liderara al equipo.

Una etapa difícil y resultados decepcionantes en Turín

Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos fue distinto. Aunque Vlahović logró marcar 68 goles en 168 partidos, muchos expertos lo consideran uno de los principales fracasos y una gran decepción. Ciertamente, existen algunos atenuantes para el futbolista: llegó a una Juventus que atravesaba una de las etapas más difíciles de su historia. En cuatro años y medio, el presidente Andrea Agnelli y todo el consejo de administración dimitieron, mientras que la dirección y el cuerpo técnico cambiaron varias veces.

Tras jugar bajo las órdenes de Massimiliano Allegri, Thiago Motta, Igor Tudor y Luciano Spalletti, el delantero vuelve a reunirse en el Beşiktaş con Vincenzo Italiano, el entrenador que mejor había desarrollado su potencial en la Fiorentina. A pesar del caos del club, Vlahović solo pudo sacar parcialmente al equipo de una situación complicada, como se espera de un auténtico campeón. A menudo fue víctima de sus emociones, su nerviosismo y sus limitaciones técnicas al controlar el balón y combinar con sus compañeros.

Éxito financiero y un nuevo desafío

Aun así, el futbolista serbio solo ganó un trofeo con la Juventus: la Copa Italia de 2024. Él marcó el único gol de la final contra el Atalanta. El fichaje de Vlahović por el Beşiktaş demuestra que no está a la altura de sus grandes ambiciones iniciales. Durante meses se habló del interés de grandes clubes como el Arsenal, el Barcelona o el Bayern de Múnich, pero finalmente ninguno de ellos presentó una oferta concreta.

Desde el punto de vista contractual, el delantero nacido en Belgrado sale ganando económicamente. En Estambul cobrará un salario neto de 10 millones de euros por temporada, además de bonus y una importante prima de fichaje. Él y sus representantes son, por tanto, los grandes vencedores de la operación. La Juventus aún no ha encontrado un delantero centro clásico capaz de reemplazarlo, ya que Randal Kolo Muani es un atacante móvil que prefiere moverse libremente por todo el frente de ataque.