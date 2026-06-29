Conflicto futbolístico en Corea del Sur: el presidente exige una investigación

La eliminación de la selección de Corea del Sur en la fase de grupos del Mundial 2026 ha provocado una gran indignación en el país. Tras el fracaso, no solo dimitió el entrenador, sino que el presidente del país, Lee Jae-myung, ha intervenido en la situación.

El presidente exigió una investigación oficial sobre las causas de la mala actuación de la selección en el Mundial y criticó duramente al exentrenador Hon Myon Bon.

« Estoy totalmente atónito por el resultado»

Lee Jae-myung calificó el resultado de la selección en el Mundial como inesperado y como un duro golpe.

«No estoy simplemente sorprendido, estoy totalmente atónito por este resultado», afirmó el presidente.

Señaló que la elección de quién es nombrado para cargos de gran responsabilidad influye directamente en el resultado final.

El presidente critica el nombramiento del entrenador

En su declaración, Lee Jae-myung hizo especial hincapié en las decisiones tomadas respecto al personal.

«Se ha demostrado una vez más que las decisiones de personal lo deciden todo. Si se nombra a una persona incompetente para un cargo tan importante, el resultado es evidente», afirmó.

Estas palabras fueron interpretadas como una crítica abierta hacia el seleccionador dimisionario Hon Myon Bon.

¿Qué le faltó a Corea del Sur?

Corea del Sur terminó la fase de grupos con 3 puntos, quedando tercera en su grupo.

Sin embargo, este resultado no fue suficiente para pasar a los play-offs. El equipo no logró entrar entre los mejores terceros y se despidió prematuramente del torneo.

Indicador Resultado Puntos acumulados 3 Posición en el grupo 3er lugar Play-offs No clasificado Resultado final Eliminado del torneo

Se investigan las causas del fracaso

El presidente no se limitó a criticar la situación.

Encargó las siguientes tareas al «Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo»:

estudiar exhaustivamente las causas del fracaso en el Mundial;

analizar los procesos de preparación y gestión;

revisar las decisiones sobre la elección del personal;

desarrollar medidas para evitar que esta situación se repita en el futuro.

De este modo, el resultado de la selección de Corea del Sur en el Mundial 2026 ha dejado de ser un asunto deportivo para convertirse en un debate a nivel estatal.

¿Habrá grandes cambios en el fútbol coreano?

La dimisión de Hon Myon Bon y la orden de investigación oficial del presidente indican que podrían comenzar reformas profundas en el fútbol coreano.

Ahora la pregunta principal es si el problema estaba solo en el entrenador o si también hay deficiencias graves en el sistema de gestión de la selección.

¿Quién cree que es el principal responsable del fracaso de la selección: el entrenador, la federación o los jugadores? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a otros aficionados al fútbol.