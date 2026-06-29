El entrenador de Japón habla con audacia antes del duelo contra Brasil

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El entrenador de Japón habla con audacia antes del duelo contra Brasil

Una de las pruebas más difíciles espera a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Hajime Moriyasu reconoció que Brasil es favorito, pero destacó que su equipo también tiene posibilidades.

Según el seleccionador de Japón, la unidad del equipo está brindando a los jugadores fuerza y confianza adicionales.

«Daremos todo de nosotros»

Hajime Moriyasu afirmó antes del encuentro que su equipo luchará hasta el final en el campo.

«Nuestro equipo dará todo de sí en el próximo partido. Estamos unidos y es precisamente por eso que nos sentimos más fuertes», declaró.

En opinión del entrenador, una de las principales ventajas de Japón podría ser el juego colectivo y la confianza mutua.

Brasil también saltará al campo con una alta motivación

Moriyasu también reconoció la fuerza del rival. Se espera que Brasil juegue con una presión y un deseo inmensos para avanzar a la siguiente ronda.

«El rival también entrará al campo con una alta motivación, ya que los brasileños quieren pasar a la siguiente fase», dijo el especialista japonés.

Al mismo tiempo, expresó su confianza en que el duelo no será unilateral.

«También tendremos nuestras oportunidades»

El seleccionador de Japón confía en que su equipo podrá generar ocasiones en el partido contra Brasil.

Señaló que en los dieciseisavos de final, cualquier pequeño error puede ser decisivo. Por ello, los futbolistas japoneses deberán actuar con disciplina y valentía.

«También tendremos nuestras oportunidades. Esperamos un duelo intenso y sin concesiones», dijo Moriyasu.

¿Cuándo comienza el encuentro?

El duelo entre las selecciones nacionales de Brasil y Japón se llevará a cabo hoy, 29 de junio.

Encuentro

Fecha

Hora de Tashkent

Brasil — Japón

29 de junio

22:00

El equipo ganador avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, mientras que el perdedor se despedirá de la cita mundialista.

¿Podrá Japón dar la sorpresa?

Brasil es favorito por historia, plantilla y calidad individual. Sin embargo, en los play-offs, una sola jugada, un gol o un error pueden cambiar el destino del partido.

Japón intentará causar serios problemas al rival mediante la disciplina colectiva y un ritmo elevado.

¿Crees que Japón pueda lograr una sensación contra Brasil? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.

JapónBrasilHajime Moriyasu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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