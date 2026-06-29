Entrenador ruso critica duramente el cambio de técnico en Uzbekistán

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Entrenador ruso critica duramente el cambio de técnico en Uzbekistán

El hecho de que la selección de Uzbekistán no haya sumado ningún punto y terminara última de grupo en la Copa del Mundo 2026 ha generado debate en Rusia.

Andrey Talalayev, entrenador principal del club Baltika Kaliningrad, atribuye el fracaso de la selección al cambio de entrenador justo antes del Mundial. Según él, se destruyó el sistema anterior y no hubo tiempo suficiente para formar un nuevo estilo de juego.

«Es un fracaso muy grande»

Talalayev llamó la atención sobre las cifras de la selección de Uzbekistán en la fase de grupos.

La selección anotó 2 goles y recibió 11 en tres encuentros. Además, no logró sumar ningún punto.

«Un balance de goles de 2:11 y ningún punto. Para un equipo que cuenta con jugadores como Husanov, Fayzullayev y Shomurodov, esto es un fracaso muy grande», afirmó el especialista ruso.

La plantilla contaba con futbolistas reconocidos

El entrenador ruso destacó especialmente la presencia de futbolistas reconocidos internacionalmente en la plantilla de Uzbekistán.

Mencionó a los siguientes jugadores:

Según Talalayev, se podía esperar un resultado más digno en la fase de grupos de un equipo con tales jugadores.

«Destruyeron el sistema antiguo»

El técnico del Baltika no atribuyó el fracaso de Uzbekistán únicamente al nivel individual de los futbolistas.

Subrayó que el problema principal fue la pérdida del sistema y la cohesión del equipo tras el cambio de entrenador.

«Aquí tienen la consecuencia de cambiar al entrenador. Destruyeron el sistema antiguo y no tuvieron tiempo de construir uno nuevo», citó Sport-Express las palabras de Talalayev.

Su opinión ha intensificado nuevamente el debate sobre si fue correcta la decisión de cambiar al seleccionador antes del Mundial.

Resultado de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026

La selección disputó tres partidos en la fase de grupos y perdió los tres.

Indicador

Resultado

Partidos jugados

3

Puntos obtenidos

0

Goles marcados

2

Goles recibidos

11

Posición en el grupo

Último lugar

De este modo, Uzbekistán terminó su primera Copa del Mundo histórica en la fase de grupos.

¿El problema era el entrenador o la falta de tiempo?

La declaración de Talalayev plantea otra pregunta importante al evaluar la participación de la selección en el Mundial.

¿Faltó tiempo para que el nuevo entrenador preparara al equipo según sus ideas, o eran las deficiencias de la selección mucho más profundas?

La Copa del Mundo 2026 se celebra del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cree que el cambio de entrenador fue la razón principal del fracaso de Uzbekistán? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.

UzbekistánAndrey TalalaevBaltikaEldor ShomurodovKhusanov
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Shuhrat Razzakov
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