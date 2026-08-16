El flagship Samsung Galaxy S27 podría estrenar un diseño inédito

Samsung, uno de los fabricantes de smartphones más populares del mundo, ha comenzado a trabajar en un cambio radical de la apariencia de sus futuros dispositivos insignia. Nuevos documentos de patente aparecidos en la base de datos de la OMPI ofrecen una primera idea de cómo podría ser el diseño del panel trasero del futuro Galaxy S27. Se espera que estos cambios supongan un giro importante en el concepto de diseño tradicional de la marca coreana. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, los dibujos de la patente muestran los módulos de la cámara principal colocados uno junto a otro dentro de un único bloque horizontal alargado. Este enfoque difiere radicalmente del estilo que Samsung utiliza actualmente. La nueva idea de diseño recuerda al aspecto de los smartphones Google Pixel 11 y, al mismo tiempo, recupera parcialmente el estilo que la empresa empleó en su momento en el Galaxy S10.

El bloque de cámara y sus características distintivas

En uno de los dibujos, el bloque de cámara aparece casi al mismo nivel que la cubierta trasera del dispositivo, sin sobresalir. Sin embargo, los expertos creen que el módulo podría conservar una ligera protuberancia en el dispositivo real. La razón es que reducir considerablemente el grosor de la cámara exigiría utilizar una óptica más compacta, lo que a su vez podría afectar negativamente a las capacidades fotográficas.

Aun así, un módulo de cámara ligeramente menos prominente ayudaría a que el cuerpo del smartphone tuviera un aspecto visualmente más ordenado y uniforme. Además, este cambio sería importante para mejorar la compatibilidad del dispositivo con distintos estuches magnéticos y otros accesorios modernos.

Estructura general del cuerpo y planes futuros

Según los documentos de patente, el resto del Samsung Galaxy S27 conservaría unas formas habituales y reconocibles. En concreto, se espera que el dispositivo mantenga laterales planos, esquinas suavizadas y las dimensiones tradicionales del cuerpo de la marca. Estos datos también confirman en la práctica los rumores anteriores sobre la futura adopción por parte de la empresa de un módulo de cámara unificado.

Aunque por ahora estas novedades se encuentran únicamente en la fase de patente, están despertando un gran interés entre los aficionados a la tecnología. La presentación oficial y los detalles completos de la serie Samsung Galaxy S27 deberían celebrarse, según la tradición, a comienzos de 2027. Las nuevas decisiones de diseño podrían reforzar aún más la competitividad del gigante coreano en el mercado de los dispositivos móviles.