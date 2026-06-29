Liverpool pone sus ojos en la estrella del PSG Bradley Barcola para reforzar su ataque

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Liverpool pone sus ojos en la estrella del PSG Bradley Barcola para reforzar su ataque

El club inglés del Liverpool se ha visto obligado a cambiar sus planes para reforzar su plantilla en el mercado de fichajes de verano. El equipo sigue buscando un candidato adecuado que pueda sustituir a Mohamed Salah. El hecho de que Yan Diomande eligiera el Paris Saint-Germain (PSG), siendo el objetivo principal, impulsó a los merseysiders a trabajar en nuevas opciones. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Sky Sports, los ojeadores del Liverpool están considerando ahora al jugador del PSG Bradley Barcola. El extremo francés de 23 años ocupa los primeros puestos en la lista corta elaborada por los especialistas de Anfield. La directiva del club considera que el estilo de juego y el potencial de Barcola encajan perfectamente con la estrategia a largo plazo del equipo.

El fracaso del traspaso de Diomande

Yan Diomande, de 19 años y brillante en el RB Leipzig, estuvo durante mucho tiempo en el radar del Liverpool. Sin embargo, según Footmercato, el talento marfileño prefirió unirse al campeón de Francia. El hecho de que el club alemán exigiera una suma muy alta y el deseo del propio jugador de mudarse a París provocaron que el Liverpool se retirara de la puja.

La directiva del Liverpool no quiso exceder el límite de precio interno establecido para el joven futbolista. Por ello, las negociaciones se detuvieron y se espera que el PSG formalice el traspaso de Diomande en los próximos días. Esto obligó a los merseysiders a centrar su atención en una de las estrellas descontentas de París.

El futuro incierto de Barcola en el PSG

La situación de Bradley Barcola en el PSG es actualmente bastante compleja. El jugador está descontento por no haber sido incluido en el once titular en partidos importantes, especialmente en el encuentro contra el Arsenal en la final de la Champions League. La falta de minutos bajo el mando de Luis Enrique plantea dudas sobre su futuro.

Aunque los parisinos no tienen prisa por vender a Barcola, el hecho de que falten dos años para que expire su contrato tiene al club reflexionando. Si el jugador se niega a firmar un nuevo acuerdo, el PSG podría considerar la opción de venderlo este verano por un precio elevado. Según Goal.com, el Liverpool quiere aprovechar precisamente esta situación.

El Liverpool ya había comenzado a renovar su línea de ataque en este mercado de fichajes con la compra de Viktor Munoz al Osasuna. Se espera que la llegada de Barcola aumente aún más el potencial ofensivo del equipo. Por ahora, el Arsenal también ha mostrado interés en el jugador, pero los merseysiders se están moviendo con mucha más actividad.

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