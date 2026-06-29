¿Qué dijo Mareska tras suceder a Guardiola en el Manchester City?

·13·Deportes
¿Qué dijo Mareska tras suceder a Guardiola en el Manchester City?

Se ha confirmado oficialmente un inesperado y sorprendente relevo de entrenadores en el fútbol inglés. El antiguo director técnico del club londinense Chelsea, el especialista italiano Enzo Mareska ha sido nombrado entrenador del Manchester City.

Sustituye a Pep Guardiola, quien dirigió el club durante muchos años y definió toda una era. Mareska firmó con los «Cityzens» un contrato por tres años .

Primeras impresiones de Mareska: «Es el entorno más cómodo para un entrenador»

El especialista italiano expresó sus sentimientos al servicio de prensa del club tras su nombramiento:

«Manchester City es un club que conozco muy bien. La oportunidad de dirigir este equipo es para mí una gran oportunidad, una etapa nueva y especial. Todos los procesos de trabajo en el club se basan en la búsqueda de la innovación, una planificación precisa y la determinación. Para un entrenador, este es el entorno más favorable. Aquí tengo la estabilidad necesaria para llevar a cabo mi trabajo de manera efectiva».

Mareska también destacó que está impaciente por comenzar los entrenamientos con los jugadores del Manchester City.

Una tarea difícil para el nuevo entrenador

Enzo Mareska llega al equipo en un momento complicado. La temporada pasada no fue ideal para los «Cityzens» en la liga local y perdieron el título principal frente a Londres:

Posición

Nombre del club

Lugar ocupado

Diferencia con el campeón

1

Arsenal

1er lugar (Campeón)

2

Manchester City

2do lugar

7 puntos detrás

En la era posterior a Guardiola, la tarea principal de Mareska será devolver al Manchester City al trono de la Premier League y recuperar el estatus de campeón. Los aficionados esperan con gran interés el nuevo camino del táctico italiano en el City.

Manchester CityEnzo MarescaPep GuardiolaChelseaArsenal
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Kechinov critica el nombramiento de Cannavaro: «Parece un poco extraño»Kechinov critica el nombramiento de Cannavaro: «Parece un poco extraño»Hoy, 21:38Un superordenador predijo el ganador del partido Brasil-JapónUn superordenador predijo el ganador del partido Brasil-JapónHoy, 21:23Brasil vs Japón: alineaciones oficiales confirmadasBrasil vs Japón: alineaciones oficiales confirmadasHoy, 21:17Liverpool pone sus ojos en la estrella del PSG Bradley Barcola para reforzar su ataqueLiverpool pone sus ojos en la estrella del PSG Bradley Barcola para reforzar su ataqueHoy, 21:16Gabriel Jesus podría dejar el Arsenal para poner rumbo a la Serie A italianaGabriel Jesus podría dejar el Arsenal para poner rumbo a la Serie A italianaHoy, 19:57El exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, continuará su carrera en el campeonato francésEl exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, continuará su carrera en el campeonato francésHoy, 19:57
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev