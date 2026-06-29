¿Qué dijo Mareska tras suceder a Guardiola en el Manchester City?

Se ha confirmado oficialmente un inesperado y sorprendente relevo de entrenadores en el fútbol inglés. El antiguo director técnico del club londinense Chelsea, el especialista italiano Enzo Mareska ha sido nombrado entrenador del Manchester City.

Sustituye a Pep Guardiola, quien dirigió el club durante muchos años y definió toda una era. Mareska firmó con los «Cityzens» un contrato por tres años .

Primeras impresiones de Mareska: «Es el entorno más cómodo para un entrenador»

El especialista italiano expresó sus sentimientos al servicio de prensa del club tras su nombramiento:

«Manchester City es un club que conozco muy bien. La oportunidad de dirigir este equipo es para mí una gran oportunidad, una etapa nueva y especial. Todos los procesos de trabajo en el club se basan en la búsqueda de la innovación, una planificación precisa y la determinación. Para un entrenador, este es el entorno más favorable. Aquí tengo la estabilidad necesaria para llevar a cabo mi trabajo de manera efectiva».

Mareska también destacó que está impaciente por comenzar los entrenamientos con los jugadores del Manchester City.

Una tarea difícil para el nuevo entrenador

Enzo Mareska llega al equipo en un momento complicado. La temporada pasada no fue ideal para los «Cityzens» en la liga local y perdieron el título principal frente a Londres:

Posición Nombre del club Lugar ocupado Diferencia con el campeón 1 Arsenal 1er lugar (Campeón) — 2 Manchester City 2do lugar 7 puntos detrás

En la era posterior a Guardiola, la tarea principal de Mareska será devolver al Manchester City al trono de la Premier League y recuperar el estatus de campeón. Los aficionados esperan con gran interés el nuevo camino del táctico italiano en el City.