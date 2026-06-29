Kechinov critica el nombramiento de Cannavaro: «Parece un poco extraño»

Tras la decepcionante participación de la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026, el cambio de entrenador ha vuelto a ser el centro del debate. Valeriy Kechinov, excentrocampista del Spartak Moscú, afirmó que la decisión de nombrar a Fabio Cannavaro no parecía lógicamente correcta.

En su opinión, Timur Kapadze, quien llevó a la selección al Mundial, debería haber seguido dirigiendo al equipo durante el torneo.

«El entrenador que clasificó al equipo fue despedido»

Kechinov destacó que es difícil comprender la decisión tomada por la federación justo antes del Mundial.

«Que el entrenador jefe que llevó al equipo al Mundial sea despedido y en su lugar llegue un entrenador estrella, con un nombre reconocido pero que casi no contribuyó a este camino, parece un poco extraño», dijo.

Según el exfutbolista, Kapadze trabajó con el equipo en la fase de clasificación y llevó a los jugadores a un resultado histórico.

¿No fue suficiente el gran nombre de Cannavaro?

Fabio Cannavaro es una figura célebre que fue campeón del mundo con Italia y ganó el Balón de Oro en su carrera como jugador.

Sin embargo, según Kechinov, un gran nombre y los logros pasados no garantizan resultados rápidos en un equipo nuevo, especialmente si no se le dio al entrenador tiempo suficiente para implementar sus ideas y conocer mejor a los jugadores.

¿Por qué Uzbekistán no logró salir de la fase de grupos?

Kechinov señaló que varios factores influyeron en la temprana eliminación de la selección nacional de la competición.

Mencionó como causas principales:

la diferencia de habilidad entre los jugadores;

la falta de experiencia en grandes torneos;

la presión psicológica;

las dificultades de adaptación al nuevo entrenador

como aspectos determinantes.

En la Copa del Mundo, los rivales castigan los errores inmediatamente. Para un equipo que participa en el Mundial por primera vez, la presión psicológica también puede ser muy alta.

Tres derrotas en tres partidos

La selección de Uzbekistán desperdició sus oportunidades en los tres encuentros de la fase de grupos y no logró sumar ningún punto.

Estadísticas Resultado Partidos jugados 3 Victorias 0 Empates 0 Derrotas 3 Balance Eliminado del torneo

De este modo, terminó la participación de la selección nacional en su primer Mundial, quedando fuera en la fase de grupos.

La pregunta principal sigue abierta

Tras los resultados del Mundial, una pregunta se repite mucho entre la comunidad futbolística: ¿habría sido diferente el resultado si se le hubiera dado la oportunidad a Kapadze?

Es difícil dar una respuesta definitiva. Pero según Kechinov, cambiar el sistema que funcionó en la clasificación justo antes del Mundial pudo haber tenido un impacto negativo en el equipo.

¿Cree que Timur Kapadze debería haber dirigido a Uzbekistán también en la Copa del Mundo? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.