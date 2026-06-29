Kechinov critica el nombramiento de Cannavaro: «Parece un poco extraño»

·10·Deportes
Kechinov critica el nombramiento de Cannavaro: «Parece un poco extraño»

Tras la decepcionante participación de la selección de Uzbekistán en la Copa del Mundo 2026, el cambio de entrenador ha vuelto a ser el centro del debate. Valeriy Kechinov, excentrocampista del Spartak Moscú, afirmó que la decisión de nombrar a Fabio Cannavaro no parecía lógicamente correcta.

En su opinión, Timur Kapadze, quien llevó a la selección al Mundial, debería haber seguido dirigiendo al equipo durante el torneo.

«El entrenador que clasificó al equipo fue despedido»

Kechinov destacó que es difícil comprender la decisión tomada por la federación justo antes del Mundial.

«Que el entrenador jefe que llevó al equipo al Mundial sea despedido y en su lugar llegue un entrenador estrella, con un nombre reconocido pero que casi no contribuyó a este camino, parece un poco extraño», dijo.

Según el exfutbolista, Kapadze trabajó con el equipo en la fase de clasificación y llevó a los jugadores a un resultado histórico.

¿No fue suficiente el gran nombre de Cannavaro?

Fabio Cannavaro es una figura célebre que fue campeón del mundo con Italia y ganó el Balón de Oro en su carrera como jugador.

Sin embargo, según Kechinov, un gran nombre y los logros pasados no garantizan resultados rápidos en un equipo nuevo, especialmente si no se le dio al entrenador tiempo suficiente para implementar sus ideas y conocer mejor a los jugadores.

¿Por qué Uzbekistán no logró salir de la fase de grupos?

Kechinov señaló que varios factores influyeron en la temprana eliminación de la selección nacional de la competición.

Mencionó como causas principales:

  • la diferencia de habilidad entre los jugadores;

  • la falta de experiencia en grandes torneos;

  • la presión psicológica;

  • las dificultades de adaptación al nuevo entrenador

como aspectos determinantes.

En la Copa del Mundo, los rivales castigan los errores inmediatamente. Para un equipo que participa en el Mundial por primera vez, la presión psicológica también puede ser muy alta.

Tres derrotas en tres partidos

La selección de Uzbekistán desperdició sus oportunidades en los tres encuentros de la fase de grupos y no logró sumar ningún punto.

Estadísticas

Resultado

Partidos jugados

3

Victorias

0

Empates

0

Derrotas

3

Balance

Eliminado del torneo

De este modo, terminó la participación de la selección nacional en su primer Mundial, quedando fuera en la fase de grupos.

La pregunta principal sigue abierta

Tras los resultados del Mundial, una pregunta se repite mucho entre la comunidad futbolística: ¿habría sido diferente el resultado si se le hubiera dado la oportunidad a Kapadze?

Es difícil dar una respuesta definitiva. Pero según Kechinov, cambiar el sistema que funcionó en la clasificación justo antes del Mundial pudo haber tenido un impacto negativo en el equipo.

¿Cree que Timur Kapadze debería haber dirigido a Uzbekistán también en la Copa del Mundo? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un superordenador predijo el ganador del partido Brasil-JapónUn superordenador predijo el ganador del partido Brasil-JapónHoy, 21:23Brasil vs Japón: alineaciones oficiales confirmadasBrasil vs Japón: alineaciones oficiales confirmadasHoy, 21:17Liverpool pone sus ojos en la estrella del PSG Bradley Barcola para reforzar su ataqueLiverpool pone sus ojos en la estrella del PSG Bradley Barcola para reforzar su ataqueHoy, 21:16Gabriel Jesus podría dejar el Arsenal para poner rumbo a la Serie A italianaGabriel Jesus podría dejar el Arsenal para poner rumbo a la Serie A italianaHoy, 19:57El exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, continuará su carrera en el campeonato francésEl exentrenador del Chelsea, Liam Rosenior, continuará su carrera en el campeonato francésHoy, 19:57Nueva era en el Manchester City: Enzo Mareska sustituye a GuardiolaNueva era en el Manchester City: Enzo Mareska sustituye a GuardiolaHoy, 19:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev