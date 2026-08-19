Kuleba revela por qué fracasaron las negociaciones con Moscú

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Kuleba revela por qué fracasaron las negociaciones con Moscú

Las esperanzas diplomáticas en torno a unas posibles negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania se desvanecieron. El exministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitri Kuleba, hizo una declaración que puso en alerta a la comunidad internacional, anunciando que la única ventana de oportunidad para el diálogo se había cerrado por completo. ¿Quién dejó escapar realmente esta importante oportunidad diplomática y por qué?

Las elecciones estadounidenses y los planes secretos de Putin

«Novini Live» En una entrevista concedida a la publicación «Novini Live», Dmitri Kuleba destacó que los procesos políticos internos de Estados Unidos y las preocupaciones preelectorales habían impedido ejercer presión sobre Rusia:

«Los datos de inteligencia ya revelados por nuestro presidente muestran que Putin planea una movilización secreta o abierta después de las elecciones… Su lógica es sencilla: ganar a toda costa. La posibilidad de negociar terminó hace un mes y no veo hacia dónde se dirige la situación», afirmó Dmitri Kuleba.

Según Kuleba, como Washington no ejerció a tiempo la presión diplomática necesaria, la situación ha tomado ahora un rumbo completamente distinto.

Las posiciones de las partes sobre las negociaciones y la movilización

Asunto

Parte ucraniana (Kuleba / Zelenski)

Parte rusa (Medvédev / Kremlin)

Negociaciones de paz

Considera que la oportunidad diplomática se perdió hace un mes

El diálogo se estancó en el contexto de la política de Estados Unidos y Occidente

Cuestión de la movilización

Afirma que la inteligencia detectó un nuevo plan de movilización de Putin

Se afirma categóricamente que no hay ninguna necesidad de movilización

Estrategia militar

Zelenski anunció un plan para obligar a Putin a poner fin a la guerra

Avanza hacia el refuerzo del ejército únicamente con militares contratados

La refutación de Medvédev y el plan de «coacción» de Zelenski

A pesar de las afirmaciones de Kuleba sobre la movilización, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, declaró tajantemente durante una reunión sobre el reclutamiento de militares contratados para las Fuerzas Armadas rusas que no había ninguna necesidad de movilización:

«Lo vuelvo a subrayar: no hay ninguna necesidad de movilización y no se requiere», afirmó Dmitri Medvédev.

Al mismo tiempo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intervino en el Foro Internacional de Ucrania y recordó una vez más que tenía un plan estratégico especial para obligar por la fuerza a Vladímir Putin a poner fin a la guerra si la diplomacia fracasaba.

¿Creen que las partes podrán volver pronto a la mesa de negociaciones o el conflicto se ha convertido en una confrontación prolongada y sin salida?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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