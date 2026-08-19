Steve McManaman opina sobre el Real Madrid y José Mourinho

Después de que el Real Madrid cerrara las dos últimas temporadas sin grandes trofeos, la comunidad futbolística se pregunta cuáles son los objetivos del experimentado entrenador José Mourinho, de regreso en el banquillo del equipo. En una entrevista exclusiva con Goal.com, la antigua estrella del club blanco Steve McManaman habló sobre la compleja elección entre el contenido y el estilo a la que se enfrentan los gigantes madrileños. Según él, el técnico portugués debe ganar cueste lo que cueste. Goal.com informa .

Aunque la legendaria política de los Galácticos impulsada por el presidente Florentino Pérez ya no es tan prioritaria como antes, en la capital española se ha vuelto a formar una plantilla repleta de estrellas. De este equipo, construido con grandes inversiones, se esperan resultados concretos y trofeos cada año. En particular, su objetivo es arrebatar al Barcelona la supremacía en el campeonato nacional.

Una plantilla de estrellas y nuevos desafíos

Se esperaba que el delantero francés Kylian Mbappé, incorporado al Real Madrid en 2024, conquistara la Liga de Campeones y prestigiosos premios como el Balón de Oro. A pesar de sus 86 goles y sus dos Botas de Oro, hasta ahora no ha conseguido otros grandes éxitos con el equipo. Por su parte, Vinicius Junior firmó un nuevo contrato con el club tras breves rumores sobre un traspaso, mientras que Jude Bellingham mostró sus mejores actuaciones con la selección de Inglaterra en el Mundial de 2026.

En este contexto, también destaca el traspaso por 140 millones de euros del talentoso adolescente marfileño Yan Diomande, incorporado a la plantilla. Este conjunto de estrellas tiene la misión de dominar a sus rivales históricos. José Mourinho regresó al Santiago Bernabéu para cumplir esa tarea, 13 años después de poner fin a su anterior etapa en el club madrileño.

¿Prima el resultado sobre el estilo?

A la pregunta del periodista de Goal.com sobre hasta qué punto el exentrenador del Chelsea y del Manchester United está libre de la presión de ofrecer un juego vistoso tras sus últimos fracasos en casa y en el ámbito internacional, Steve McManaman respondió a su manera. Recordó que, en su momento, Fabio Capello ganó la liga española, aunque recibió abucheos de los aficionados por conseguir victorias mínimas de 1-0 en cada partido.

Según McManaman, para los clubes del nivel del Real Madrid el resultado siempre ocupa el primer lugar: "Creo que hay una pequeña diferencia cuando hablamos del Real Madrid. Tienen que convertirse en un equipo más difícil de vencer, que corra sin descanso y trabaje con gran esfuerzo. Aunque estés jugando mal, debes correr continuamente y ayudar a tus compañeros". Estos factores fueron señalados como las exigencias principales del club.