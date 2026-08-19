Se revelan las valoraciones de los jugadores de la Premier League en EA Sports FC 27

EA Sports ha inaugurado su tradicional Semana de las Valoraciones y ha publicado oficialmente la lista de los jugadores de la Premier League con las mejores valoraciones en el videojuego «EA Sports FC 27». La noticia provocó intensos debates entre los aficionados al fútbol y los jugadores de todo el mundo. Elaboradas cada año a partir de las estadísticas y el rendimiento del fútbol real, estas valoraciones permiten a los aficionados evaluar las capacidades de sus jugadores favoritos antes de la próxima temporada. Sobre el tema, Goal.com informa de ello.

Según ixbt.com, el delantero del Manchester City Erling Haaland lidera la clasificación con una valoración general de 91, por delante de todos sus rivales de la división. El goleador noruego mantiene su condición de una de las mayores estrellas del juego gracias a sus 92 en tiro, 89 en físico y 87 en ritmo. Le sigue el centrocampista español Rodri, recientemente traspasado del Manchester City al Barcelona, que ocupa el segundo puesto con una valoración general de 90.

Los líderes y el top 5

Otros representantes de los grandes clubes también ocupan un lugar destacado entre los jugadores mejor valorados de la Premier League. El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, cuenta con una valoración general de 89 y sobresale por su excelente puntuación de 92 en pases. El portero del Manchester City Gianluigi Donnarumma y el defensa central del Arsenal Gabriel también alcanzaron una valoración de 89.

La carta de Gabriel, referente de la defensa del Arsenal, registra una sólida valoración de 91 en defensa, lo que demuestra que es uno de los centrales más temibles del juego. Los jugadores del Arsenal y del Liverpool representan una parte especialmente numerosa de la lista de mejores valoraciones. David Raya, Declan Rice y William Saliba, representantes de los Gunners, obtuvieron una valoración general de 88, al igual que el defensa del Liverpool Virgil van Dijk.

Las estrellas de los puestos inferiores y la competencia

Entre el top 10 y el top 20, jugadores experimentados como Bukayo Saka, Alisson y Ruben Dias aparecen con una valoración general de 87. El centrocampista del Arsenal Martin Odegaard y el dúo del Chelsea formado por Enzo Fernandez y Moises Caicedo lideran además un grupo de grandes estrellas con una valoración de 86.

Otros futbolistas talentosos que han despertado el interés de expertos y aficionados tampoco quedaron fuera. Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki y Florian Wirtz obtuvieron una valoración de 86. Granit Xhaka, por su parte, figura con una valoración de 85 en las filas del Sunderland.

A medida que se acerca la presentación oficial de EA Sports FC 27, el mundo del fútbol continúa debatiendo hasta qué punto estas cifras son justas y cómo influirán en el juego sobre el terreno de juego. Estas valoraciones, basadas en datos del rendimiento real, generan un enorme interés entre millones de jugadores en cada edición.