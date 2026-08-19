Jamal Musiala habla del problema neurológico que le diagnosticaron

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Jamal Musiala habla del problema neurológico que le diagnosticaron

El centrocampista del Bayern Munich, Jamal Musiala, se dirigió a los aficionados tras unos incidentes preocupantes durante los amistosos de pretemporada y reveló la verdad sobre su estado de salud. El internacional alemán confirmó que le habían diagnosticado crisis de ausencia tratables después de desmayarse dos veces sobre el terreno de juego en un intervalo de cuatro días. La situación había generado una gran preocupación en el mundo del fútbol, pero las declaraciones del jugador ayudaron a aclarar lo ocurrido. Sobre este asunto, Goal.com informa .

Según se supo, el jugador de 23 años se desplomó el martes durante el partido contra el Heidenheim, poco después de entrar al campo como suplente en la segunda parte. Los jugadores presentes formaron un círculo de protección alrededor de Musiala mientras los médicos le prestaban asistencia. El incidente se produjo después de otro episodio similar ocurrido el sábado en un amistoso contra el RB Leipzig, cuando el futbolista también abandonó el terreno de juego desorientado.

Diagnóstico neurológico y supervisión médica

Según Goal.com y otros destacados medios deportivos, Jamal Musiala se dirigió a sus seguidores a través de las redes sociales y explicó que estos episodios estaban relacionados con una disfunción neurológica. Subrayó que las crisis podían parecer muy aterradoras al principio, pero que actualmente formaban parte de su vida cotidiana y que estaba recibiendo tratamiento.

En su comunicado, el futbolista destacó que este problema no suponía un riesgo a largo plazo para su futura carrera profesional y que estaba bajo supervisión de especialistas. El Bayern Munich y sus seres queridos conocen plenamente la situación y le están brindando todo su apoyo. Musiala afirmó estar satisfecho con la calidad de la atención médica y aseguró que afronta el futuro con optimismo.

La directiva del club y las conclusiones médicas

Después del partido del martes, el director deportivo del Bayern Munich, Max Eberl, confirmó en una declaración que la directiva del club conocía perfectamente el historial médico del jugador. Los médicos y expertos sanitarios han autorizado al futbolista a continuar jugando al fútbol profesional de forma segura.

El propio Musiala también confirmó que está preparado para volver a los terrenos de juego y seguir cumpliendo sus funciones en la línea ofensiva del equipo. El cuerpo técnico del Bayern Munich continúa cuidando del jugador y mantiene su estado bajo estricta vigilancia. A pesar de estos problemas médicos, los aficionados valoran mucho la voluntad y el enfoque profesional del futbolista.

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