« La misteriosa decisión de Maresca »: revelado el motivo del inusual cambio de posición de Husanov

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« La misteriosa decisión de Maresca »: revelado el motivo del inusual cambio de posición de Husanov

Manchester City —el primer partido oficial de la nueva temporada, una dura derrota por 0-3 ante Arsenal en la Community Shield, provocó un intenso debate en torno al club. La decisión del nuevo entrenador Enzo Maresca de colocar en la banda al central que la temporada pasada se convirtió en el mejor defensor de los «Citizens», Abduqodir Husanovsorprendió a muchos aficionados. ¿Qué situación excepcional se escondía detrás de esta inesperada decisión táctica?

Lesión de última hora antes del partido: ¿por qué Husanov pasó a la banda?

Según fuentes británicas de prestigio — esteemedkompany.com y The Sun , la presencia de Husanov en la banda no fue un experimento planeado de antemano por Maresca, sino una medida obligada:

«Durante el calentamiento previo al partido contra Arsenal, el lateral derecho titular Matheus Nunes sufrió una lesión inesperada. La situación era tan grave que el cuerpo médico tuvo que tranquilizar durante un largo rato al futbolista portugués. Como resultado, Maresca se vio obligado a colocar urgentemente a Abduqodir Husanov como lateral derecho». — el periodista de The Sun Oli Gamp.

Husanov y la línea defensiva de Manchester City»

Indicador

Situación y detalles

Resultado de la Community Shield

Arsenal – Manchester City (3-0)

Posición de Husanov

Lateral derecho (cambio de emergencia obligado)

Situación de Nunes

Lesión inesperada en el entrenamiento, en proceso de recuperación

Próximo partido

Contra Bournemouth en la 1.ª jornada de la Premier League

Estatus de Husanov la temporada pasada

Uno de los tres mejores jugadores del club (como defensa central)

Una gran prueba antes del inicio de la Premier League: ¿quién jugará contra Bournemouth?

La temporada pasada, Husanov también comenzó jugando en la banda y después regresó al centro, donde fue reconocido como uno de los futbolistas más fiables del City. Sin embargo, los especialistas señalaron que no pudo mostrar todo su potencial en la banda durante la Community Shield:

«Si Matheus Nunes no se recupera por completo antes de la primera jornada contra Bournemouth, Enzo Maresca tendrá que volver a colocar a Abduqodir Husanov como lateral derecho. El nuevo entrenador se enfrenta a un serio problema de plantilla desde el comienzo de la temporada 2026/2027». — el experto de esteemedkompany.com Adam Marrett.

La posición principal del defensa uzbeko de 22 años en la nueva temporada de la Premier League depende directamente de la rapidez de recuperación de Nunes y de las próximas decisiones de Maresca.

¿Crees que Abduqodir Husanov es más útil como defensa central o también puede destacar en la banda bajo las órdenes del nuevo entrenador?

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Manchester CityArsenalAbduqodir HusanovEnzo MarescaBournemouth
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Shuhrat Razzakov
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