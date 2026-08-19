«Asfixiar hasta la muerte»: Trump ordena detener por completo las negociaciones con Irán

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«Asfixiar hasta la muerte»: Trump ordena detener por completo las negociaciones con Irán

La estrategia geopolítica de Estados Unidos hacia Irán ha dado un giro inesperado y radical: el presidente Donald Trump exigió detener de inmediato todo diálogo diplomático con Teherán. ¿Por qué Washington, que hace unos días hablaba de la posibilidad de un nuevo acuerdo, cambió repentinamente de opinión y qué contempla este nuevo «plan de asfixia»?

«La estrategia de estrangulamiento»: CNN revela detalles secretos

Según CNN, que cita a fuentes influyentes de la Casa Blanca, la administración estadounidense advirtió a sus aliados políticos de un cambio radical de enfoque:

«La Casa Blanca está cambiando su estrategia de “lanzar un ataque militar lo antes posible” a “asfixiar a Teherán económica y militarmente con el paso del tiempo”. Trump ordenó estrictamente a los negociadores de alto nivel que no entablen diálogo con Irán.»

Del reportaje de CNN

Esta orden radical fue enviada directamente al principal equipo negociador de la Casa Blanca: el vicepresidente estadounidense J. D. Vance, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff.

Datos sobre la nueva situación entre Estados Unidos e Irán

Situación

Posición de Estados Unidos y medidas previstas

Diálogo diplomático

Todas las negociaciones fueron suspendidas y prohibidas por completo

Nueva táctica político-militar

Presión de «estrangulamiento» a largo plazo en lugar de un ataque rápido

Equipo negociador

J. D. Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff (actividades suspendidas)

Bloqueo naval

El bloqueo naval contra Irán continúa activamente

Situación en el estrecho de Ormuz

El estrecho está abierto y todas las minas marinas han sido neutralizadas (declaración de Trump)

La contundente negación de Trump en Truth Social

Tras afirmar anteriormente que mantenía contactos diplomáticos secretos con Teherán y que podía firmarse un nuevo acuerdo, Trump ahora lo negó categóricamente:

«¡No se están llevando a cabo negociaciones ni contactos con la República Islámica de Irán, y tampoco está previsto que los haya!», declaró Donald Trump.

El líder estadounidense añadió que el estrecho de Ormuz está completamente bajo el control de Washington, que las minas fueron neutralizadas y que el bloqueo naval contra Irán continúa sin interrupción.

¿Crees que la estrategia de Trump de «asfixiar hasta la muerte» a Irán obligará a Teherán a rendirse o provocará una nueva guerra en Oriente Medio?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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