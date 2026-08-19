« ¡Es incomparable en el mundo! »: Flick revela la verdadera fuerza de Rodri tras su llegada al Barça

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« ¡Es incomparable en el mundo! »: Flick revela la verdadera fuerza de Rodri tras su llegada al Barça

El ganador del Balón de Oro Rodri « Manchester City» a Cataluña ha sorprendido a todo el mundo del fútbol. El entrenador del FC Barcelona, Hans-Dieter Flick, comentó personalmente este sonado fichaje y explicó con entusiasmo qué aportará el centrocampista español al equipo. ¿Qué cualidades de Rodri valoró especialmente el técnico alemán?

« Todos creímos al 100 % »: la contundente confesión de Flick

Flick subrayó que fichar a Rodri era una oportunidad única para el gigante catalán y que la directiva del club nunca tuvo la menor duda sobre la operación:

« Incorporarlo al equipo fue una oportunidad enorme para nosotros. Por eso creímos al 100 % en el fichaje, porque es un futbolista fantástico. En mi opinión, ahora mismo es el mejor mediocentro defensivo del mundo. Controla completamente el juego, ayuda en defensa y también es impecable en los duelos aéreos. Rodri eleva el nivel de todos sus compañeros », declaró Hans-Dieter Flick.

Rodri y el FC Barcelona: detalles del contrato y logros

Indicador

Datos del futbolista y condiciones del acuerdo

Futbolista / Edad

Rodri (30 años, mediocentro defensivo)

Exclub

« Manchester City» (Inglaterra)

Duración del contrato

Hasta el 30 de junio de 2030

Máximo premio individual

Balón de Oro 2024

Fecha del anuncio oficial

18 de agosto

Los cimientos de un título en Cataluña

Elegido mejor futbolista del mundo en 2024, se espera que Rodri sea el principal pilar de la táctica de Flick en el centro del campo. Su estabilidad en la medular, su resistencia a la presión y su visión de juego podrían convertir al FC Barcelona en el gran favorito no solo en La Liga, sino también en la Champions League .

¿Crees que el fichaje de Rodri puede devolver al FC Barcelona a la cima de Europa bajo las órdenes de Hans-Dieter Flick?

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte de inmediato esta importante noticia con los seguidores más apasionados del Barça!

RodriBarcelonaHans-Dieter FlickManchester City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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