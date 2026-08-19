El sistema operativo HarmonyOS 6 se instala en más de 80 millones de dispositivos

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El sistema operativo HarmonyOS 6 se instala en más de 80 millones de dispositivos

La última creación de Huawei, el sistema operativo HarmonyOS 6, ha alcanzado un hito importante en el mercado tecnológico mundial al instalarse con éxito en más de 80 millones de dispositivos. Según ixbt.com, esta plataforma avanza rápidamente para convertirse en el principal competidor de Android e iOS, mientras aumenta su número de usuarios a un ritmo récord. Ixbt.com lo informa así.

Según los datos disponibles, el sistema operativo de Huawei funciona actualmente en más de 80,12 millones de dispositivos. La creciente popularidad del sistema también se refleja claramente en su velocidad de expansión: solo en los últimos seis días, casi un millón de nuevos dispositivos se han conectado a este ecosistema.

Según las estadísticas, más de 170 000 nuevos dispositivos se activan cada día en todo el mundo con este sistema operativo. Este crecimiento estable y sostenido permite al gigante chino fijarse el ambicioso objetivo de alcanzar con éxito la marca de 100 millones de dispositivos antes de que termine el año.

Expansión del ecosistema y nuevas funciones

Huawei está aplicando una estrategia ambiciosa para desarrollar su plataforma móvil. Al fabricar smartphones modernos de distintas gamas de precio y ampliar la cobertura de dispositivos equipados con su propio sistema operativo, la empresa está reforzando considerablemente su posición en el mercado.

La nueva versión de HarmonyOS 6 ofrece a los usuarios una interfaz completamente renovada, funciones avanzadas basadas en tecnologías de inteligencia artificial y mejoras importantes en materia de seguridad. El rendimiento general del software también se ha optimizado considerablemente para garantizar un funcionamiento estable.

Planes y perspectivas de futuro

Para Huawei, el próximo hito importante será previsiblemente la presentación de HarmonyOS 7. Según las previsiones de los expertos, este sistema de nueva generación debutará el próximo mes, al mismo tiempo que se presente la serie de smartphones Mate 90.

Si la nueva plataforma mantiene su ritmo de crecimiento actual, no se espera que siga siendo una simple solución alternativa, sino que se convierta en una alternativa independiente y un sustituto integral de los dos grandes sistemas operativos móviles que dominan el mercado mundial.

HuaweiHarmonyOSAndroidiOSTecnología
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Abror Shuhratov
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