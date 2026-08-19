Mourinho hace una declaración inesperada y sorprendente sobre Kylian Mbappé

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Mourinho hace una declaración inesperada y sorprendente sobre Kylian Mbappé

Uno de los entrenadores más famosos del fútbol mundial, José Mourinho, elogió el nivel de juego del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé y pronunció unas palabras que entusiasmaron a los aficionados. ¿Qué gesto del francés durante los entrenamientos sorprende tanto al técnico portugués?

« Me hace reír en los entrenamientos »: la impactante confesión de Mourinho

El famoso medio español El Chiringuito En una entrevista concedida al famoso medio español El Chiringuito, José Mourinho describió el talento único y el nivel de Mbappé sobre el terreno de juego, sin ocultar sus sinceras emociones:

« Su potencial está sencillamente a nivel estratosférico. ¡Es realmente increíble! En los entrenamientos incluso me hace reír porque juega demasiado bien », declaró José Mourinho.

Kylian Mbappé: el punto álgido de su carrera y datos clave

Indicador

Datos y logros del futbolista

Futbolista / edad

Kylian Mbappé (27 años)

Club actual

« Real Madrid» (España)

Historial de transferencias

Llegó al Real Madrid como agente libre en el verano de 2024 tras dejar el PSG

Situación en la selección

Líder de la selección francesa y estrella del Mundial

Descripción de Mourinho

« Un potencial único a nivel estratosférico »

Una nueva era en Madrid y la carrera por el Balón de Oro

Tras llegar al Real Madrid como agente libre en el verano de 2024 después de abandonar el club parisino, Mbappé se convirtió en la principal arma ofensiva del equipo en el Santiago Bernabéu. Su regularidad y su alto ritmo tanto en los entrenamientos como en los partidos oficiales dejan completamente sorprendido a Mourinho, apodado « The Special One », uno de los entrenadores más exigentes del fútbol mundial.

¿Creen que Kylian Mbappé, con la camiseta del Real Madrid, Cristiano Ronaldo¿podrá batir los récords históricos o son inalcanzables los registros de la leyenda portuguesa?

¡Dejen su opinión en los comentarios y compartan de inmediato esta contundente confesión con los aficionados del Real Madrid y Mbappé!

José MourinhoKylian MbappéReal MadridCristiano RonaldoEl Chiringuito
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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