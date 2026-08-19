Los taekwondistas uzbekos suben al podio el primer día de la Copa Presidencial de Asia
En Lahore, Pakistán, comenzó el prestigioso torneo internacional de taekwondo WT «World Taekwondo President's Cup – Asia». La competición reúne a los mejores atletas del continente y su primera jornada fue productiva y estuvo llena de combates intensos para la selección nacional de Uzbekistán. ¿En qué categorías de peso lograron medallas continentales sus representantes?
Resultados de la primera jornada: 4 medallas importantes conquistadas
En los intensos combates disputados sobre los tatamis de Lahore, los taekwondistas uzbekos demostraron un alto nivel y sumaron 4 medallas para el equipo en la primera jornada: 3 de plata y 1 de bronce.
«Los miembros de nuestra selección llegaron con éxito a las finales y semifinales y ocuparon los puestos de honor tras enfrentarse a los principales rivales asiáticos.»
«World Taekwondo President's Cup» en Lahore: los medallistas de la primera jornada
Categoría de peso
Atleta
Medalla conseguida
Categoría
-74 kg
Najmiddin Qosimhojiyev
Plata
Hombres
-62 kg
Diyora Azizova
Plata
Mujeres
+73 kg
Svetlana Saidova
Plata
Mujeres (peso pesado)
+87 kg
Marat Mavlonov
Bronce
Hombres (superpesado)
Se avecinan combates aún más intensos
En los próximos días de la competición, varios representantes prometedores de la selección de Uzbekistán subirán a los tatamis en busca de medallas de oro y valiosos puntos para el ranking. El buen comienzo del primer día sienta unas bases sólidas para que el equipo se mantenga entre los líderes de la clasificación general.
¿Cuántas medallas de oro creen que puede conquistar nuestra selección nacional hasta el final del torneo de Lahore?
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