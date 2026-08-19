Los taekwondistas uzbekos suben al podio el primer día de la Copa Presidencial de Asia

En Lahore, Pakistán, comenzó el prestigioso torneo internacional de taekwondo WT «World Taekwondo President's Cup – Asia». La competición reúne a los mejores atletas del continente y su primera jornada fue productiva y estuvo llena de combates intensos para la selección nacional de Uzbekistán. ¿En qué categorías de peso lograron medallas continentales sus representantes?

Resultados de la primera jornada: 4 medallas importantes conquistadas

En los intensos combates disputados sobre los tatamis de Lahore, los taekwondistas uzbekos demostraron un alto nivel y sumaron 4 medallas para el equipo en la primera jornada: 3 de plata y 1 de bronce.

«Los miembros de nuestra selección llegaron con éxito a las finales y semifinales y ocuparon los puestos de honor tras enfrentarse a los principales rivales asiáticos.»

«World Taekwondo President's Cup» en Lahore: los medallistas de la primera jornada

Categoría de peso Atleta Medalla conseguida Categoría -74 kg Najmiddin Qosimhojiyev Plata Hombres -62 kg Diyora Azizova Plata Mujeres +73 kg Svetlana Saidova Plata Mujeres (peso pesado) +87 kg Marat Mavlonov Bronce Hombres (superpesado)

Se avecinan combates aún más intensos

En los próximos días de la competición, varios representantes prometedores de la selección de Uzbekistán subirán a los tatamis en busca de medallas de oro y valiosos puntos para el ranking. El buen comienzo del primer día sienta unas bases sólidas para que el equipo se mantenga entre los líderes de la clasificación general.

¿Cuántas medallas de oro creen que puede conquistar nuestra selección nacional hasta el final del torneo de Lahore?

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