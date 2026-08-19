Honor prepara el primer teléfono plegable del mundo con un chip de 2-nm

Comienza una nueva etapa en la adopción de tecnologías avanzadas en el mercado de los smartphones. Según ixbt.com, Honor planea instalar el último procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro en su primer smartphone plegable de gran formato. Si esta información se confirma, el dispositivo se convertirá en el primer gadget plegable del mundo con un sistema de chip único fabricado en 2-nm, lo que transformaría por completo la competencia en este segmento. Ixbt.com informa de ello.

Según la información difundida por el reconocido insider del sector SmartPikachu, actualmente Honor sería la única compañía que está probando activamente el chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro en su dispositivo plegable de gran formato. Se espera que Qualcomm presente oficialmente este procesador de nueva generación en el tradicional evento Snapdragon Summit 2026, que se celebrará el próximo mes.

Capacidades tecnológicas avanzadas

Está previsto que el nuevo procesador se fabrique mediante el avanzado proceso tecnológico de 2-nm, lo que proporcionará un rendimiento y una eficiencia energética considerablemente superiores a los de las soluciones de 3-nm. Según los expertos, un salto tecnológico de este nivel es especialmente importante para los smartphones plegables, ya que deben afrontar constantemente exigencias adicionales relacionadas con la autonomía y la disipación del calor.

Según los primeros datos, el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro incorporará una arquitectura Oryon renovada de ocho núcleos, que funcionará con una configuración 2+3+3. También se espera que el dispositivo incluya un acelerador gráfico Adreno 850 compatible con la tecnología AI Frame Fusion. Esto garantizaría un alto rendimiento en juegos móviles y tareas de inteligencia artificial.

Resultados récord en la prueba AnTuTu

Las capacidades del sistema no dependen únicamente de la arquitectura, sino también de la memoria. El chip podrá trabajar perfectamente con la memoria RAM LPDDR6 de nueva generación y el almacenamiento UFS 5.0. Esto aumentará aún más la velocidad de procesamiento de datos y llevará la experiencia del usuario a un nuevo nivel.

Según los primeros resultados de las pruebas de AnTuTu, el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro habría logrado una puntuación impresionante, cercana a 4,83 millones de puntos. Si Honor consigue integrar con éxito este nivel de potencia en su smartphone plegable de gran formato, la compañía tendrá argumentos sólidos para aspirar al liderazgo absoluto entre los dispositivos de esta categoría.