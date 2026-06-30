Mundial 2026. Octavos de final. Alemania – Paraguay 1:1 (3:4) (vídeo de los goles)

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Mundial 2026. Octavos de final. Alemania – Paraguay 1:1 (3:4) (vídeo de los goles)

Alemania y Paraguay se enfrentaron en el tercer encuentro de los octavos de final de la Copa del Mundo.

No hubo ganador en el tiempo reglamentario ni en la prórroga. En la tanda de penaltis, la suerte favoreció a los representantes de América Latina. Havertz, Voltemade y Tah fallaron sus lanzamientos por parte de Alemania.

De este modo, la «máquina alemana» perdió por primera vez en la «lotería» de los penaltis en un Mundial.

Ahora Paraguay se enfrentará en los cuartos de final al ganador del duelo Francia — Suecia.

Mundial 2026. Octavos de final
Alemania — Paraguay 1:1
Tanda de penaltis — 3:4.
29 de junio, Foxborough.
Goles: Havertz (54) — Enciso (42).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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