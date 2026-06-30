Neuer revela el principal problema de Alemania tras una derrota sensacional

La selección nacional de Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer ante Paraguay en la tanda de penaltis en los octavos de final. Después del encuentro, el portero de 40 años, Manuel Neuer, habló abiertamente sobre la mayor deficiencia del equipo.

En su opinión, a Alemania no solo le faltó suerte, sino también generar suficientes ocasiones peligrosas en ataque.

« Todos estamos muy decepcionados »

Neuer no ocultó que el ánimo en el equipo era muy pesado tras el partido.

« Todos estamos muy decepcionados. Hoy nos faltó tanto fuerza como suerte para ganar », afirmó.

Alemania era vista como favorita frente a Paraguay tras haber terminado primera en la fase de grupos.

¿Dónde estuvo el problema principal?

Manuel Neuer señaló que Alemania no logró crear suficientes peligros frente a la portería rival.

« El problema principal es que generamos muy pocas ocasiones de gol », dijo el guardameta.

Aunque el equipo tuvo más posesión de balón, no pudo convertir esa superioridad en goles.

« Deberíamos haber vencido a un rival así »

Neuer manifestó estar más insatisfecho con el juego general de Alemania que con el resultado final.

« Lo que más me preocupa es el partido en sí. Definitivamente deberíamos haber vencido a un rival así », comentó.

Estas palabras indican que el equipo no aprovechó plenamente sus capacidades.

Los penaltis le salieron caros a Alemania

Tras finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con un empate 1-1, el ganador se decidió en la tanda de penaltis.

Paraguay fue más preciso en los disparos decisivos y ganó 4-3.

Estadísticas Resultado Partido Alemania — Paraguay Marcador 1:1 Tanda de penaltis 3:4 Resultado Alemania queda fuera del torneo

Otro Mundial difícil para Alemania

Desde su campeonato de 2014, Alemania no ha logrado los resultados esperados en los últimos tres Mundiales consecutivos.

En esta ocasión, aunque el equipo avanzó como primero de grupo, cayó en la primera fase de los play-offs.

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