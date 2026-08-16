La Juventus negocia el fichaje de Emiliano Martínez

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La Juventus negocia el fichaje de Emiliano Martínez

El club italiano Juventus ha iniciado negociaciones para fichar al portero del Aston Villa Emiliano Martínez. Según Goal.com, el club turinés ha centrado su atención en el guardameta argentino porque sus otras opciones se han agotado y el Aston Villa está cerca de fichar al portero del Parma Zion Suzuki. Al respecto, Goal.com confirma la información.

Sin embargo, existen serias dudas sobre el traspaso. El estado físico del experimentado guardameta, concretamente la lesión en su dedo, preocupa a los dirigentes del club. Emiliano Martínez se fracturó un dedo durante un entrenamiento intenso antes de la final de la Liga Europa.

Historial de lesiones y riesgo de operación

En aquella ocasión, pese a la lesión, el futbolista disputó el partido decisivo y logró la victoria. Rechazó someterse a una operación para no perderse el Mundial. Gestionó el problema durante todo el torneo, pero la lesión ha vuelto a molestarle.

Según el Daily Mail, la Juventus está dispuesta a asumir el riesgo de fichar a Emiliano Martínez pese a todos los peligros relacionados con su estado. De acuerdo con el conocido periodista italiano Niccolò Schira, el club turinés quiere alcanzar un acuerdo económico con el Aston Villa y estudiar a fondo la situación médica del jugador.

Si el portero necesita una operación, podría estar de baja aproximadamente tres meses. En una entrevista concedida en julio, Martínez reconoció que su mano todavía le dolía y que todos los especialistas le habían recomendado pasar por el quirófano. Sin embargo, afirmó que solo había aplazado la intervención por el Mundial.

Perspectivas del fichaje

El hecho de que Martínez no jugara la Supercopa contra el PSG, el primer partido oficial de la temporada del Aston Villa, también aumentó el interés por su estado. Mientras tanto, el club inglés ya ha comenzado a buscar otro portero para reforzar su plantilla.

Por ahora, las partes continúan negociando las condiciones económicas y los resultados del reconocimiento médico. Se espera que la directiva de la Juventus tome una decisión definitiva tras valorar todos los riesgos. Si el acuerdo se concreta, el club turinés reforzará su defensa y la portería con un experimentado campeón del mundo.

JuventusEmiliano MartínezAston VillaFichajeSerie A
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