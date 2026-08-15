Jeff Bezos compra una participación del Liverpool

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Jeff Bezos compra una participación del Liverpool

Los propietarios del club inglés Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), anunciaron oficialmente la venta de una participación minoritaria en el equipo. En el marco de esta inesperada operación financiera, el consorcio 1892 Holdings, respaldado por el conocido multimillonario Jeff Bezos, se incorporó a las filas de los Reds. Esta inversión estratégica tiene como objetivo apoyar los planes de desarrollo a largo plazo del club, tanto dentro como fuera del campo. Goal.com informa .

Según la información difundida por Goal.com y medios extranjeros, el consorcio recién formado está dirigido por Amit Bhatia. El grupo reúne a destacados especialistas mundiales de los sectores empresarial, tecnológico y de inversiones. Entre los inversores de prestigio, Mittal Family Trusts y el fondo K5 Sports aportaron un importante respaldo financiero.

La participación de Jeff Bezos y los nuevos inversores

El aspecto más destacado de esta gran operación es la participación del multimillonario Jeff Bezos como inversor principal a través del fondo K5 Sports. EE Capital, la oficina familiar de Elaine y Eduardo Saverin, también contribuyó a la inversión estratégica. Se espera que esta alianza amplíe aún más las capacidades financieras del club.

A pesar de la llegada de nuevos inversores, la estructura de propiedad principal en Anfield no cambiará de forma drástica. FSG confirmó que mantendrá la participación de control en el Liverpool y continuará al frente de su gestión. Los socios del consorcio trabajarán estrechamente con FSG y la actual directiva del club para evaluar nuevas oportunidades que beneficien al equipo.

La reacción de la directiva de FSG

Al hablar de la estrategia a largo plazo del club, el presidente de FSG, Mike Gordon, declaró: “Liverpool siempre se ha construido sobre decisiones que miran más allá de una temporada y priorizan los intereses a largo plazo del club. Este enfoque sigue atrayendo la atención de inversores y líderes empresariales respetados de todo el mundo”.

Gordon añadió que los nuevos inversores están plenamente alineados con la visión actual en Anfield. Expresó su total confianza en que el consorcio reforzará aún más los sólidos cimientos creados por FSG. Las partes señalaron que trabajarán juntas en el futuro del gigante de la Premier League inglesa.

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