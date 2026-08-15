Apple podría cambiar el calendario de lanzamiento de los modelos iPhone 18

Apple, una de las marcas líderes del mundo de la tecnología, planea modificar considerablemente su calendario tradicional de lanzamiento de smartphones. Según la información publicada por Economic Daily News y Pegatron, uno de los principales socios de Apple, los dispositivos de la gama iPhone podrían dejar de llegar al mercado al mismo tiempo. Esto supondría una renovación profunda de la tradición de presentación anual consolidada durante años. Así lo informa Ixbt.com en un artículo.

Hasta ahora, Apple anunciaba cada otoño todos sus nuevos modelos de smartphones simultáneamente. Sin embargo, según las filtraciones procedentes de la cadena de suministro, la compañía estaría abandonando esta estrategia para presentar los dispositivos de nueva generación de forma escalonada. Estos cambios también podrían tener una gran importancia en el mercado tecnológico mundial, al influir en las opciones de los compradores y en la dinámica del mercado.

La presentación de la nueva generación se dividiría en dos etapas

Según ixbt.com, Pegatron ha confirmado que el modelo estándar iPhone 18 se lanzaría más tarde de lo habitual, en lugar de hacerlo en otoño. Al parecer, Apple presentaría en septiembre de 2026 sus modelos insignia más avanzados: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el esperado iPhone Ultra con diseño plegable.

Al mismo tiempo, el iPhone 18 básico, destinado al público general, podría retrasarse hasta el primer trimestre de 2027, concretamente hasta marzo. Si el plan se cumple, Apple abandonaría el calendario de ventas y presentaciones más estable de los últimos años y lanzaría la nueva generación de forma escalonada durante casi medio año.

Historia de los cambios y previsiones de los analistas

Estos cambios supondrían un importante punto de inflexión para Apple. Recordemos que, desde el iPhone 11, las versiones estándar siempre se han presentado en septiembre junto con las variantes Pro y Pro Max. Ahora, la compañía planea dividir las presentaciones y el proceso de ventas en dos etapas independientes.

La posibilidad de que Apple adopte esta nueva estrategia ya se había comunicado en varias ocasiones. En particular, el reconocido analista Ming-Chi Kuo, el experiodista Wayne Ma y otras fuentes internas ya habían planteado hipótesis similares. Además, Largan Precision, otro de los principales proveedores de Apple, también confirmó indirectamente que se estaban preparando cambios en el calendario.

Según los expertos, este enfoque ayudaría a equilibrar la capacidad de producción y reducir la presión sobre el suministro de componentes. Aunque los compradores perderían la posibilidad de adquirir todos los nuevos smartphones al mismo tiempo, esta medida podría permitir a Apple mantener una atención constante y unas ventas elevadas durante todo el año.