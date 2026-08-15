Comienzan las pruebas para capturar la nave espacial Starship con la torre Mechazilla

La empresa SpaceX ha modificado los plazos del próximo vuelo de prueba de su enorme nave espacial Starship, denominado Flight 14. Según informa Ixbt.com, la compañía había previsto inicialmente el lanzamiento para finales de agosto, pero sus últimas declaraciones apuntan ahora a principios de septiembre. El director de la NASA, Jared Isaacman, también hizo referencia a esas fechas. Esta importante prueba está prevista desde el puerto espacial Starbase, en Texas, y se espera que sea una de las etapas más exigentes de todo el programa. Al respecto, Ixbt.com informa .

La principal novedad tecnológica de este vuelo será el primer intento de SpaceX de capturar directamente, mediante la torre de lanzamiento Mechazilla, la etapa superior de Starship que regresa del espacio. Si esta compleja operación tiene éxito, supondrá un gran avance científico y técnico en la recuperación y reutilización de cohetes. Este enfoque podría reducir drásticamente en el futuro el coste de los vuelos espaciales y acelerar de forma significativa los procesos de preparación.

Puesta en órbita de los satélites Starlink V3

Otra tarea importante de Flight 14 será llevar al espacio dispositivos de nueva generación. Según la información disponible, durante este vuelo deberá ponerse en órbita con éxito el primer lote de satélites Starlink V3 modernizados. Estos dispositivos representan una nueva etapa de la red de Internet de SpaceX y se espera que eleven la capacidad de transmisión y la calidad de las comunicaciones a un nivel muy superior.

Por ahora no se ha anunciado una fecha exacta para el lanzamiento de la nave espacial. Los especialistas señalan que la hora de despegue dependerá directamente de que el cohete esté completamente preparado desde el punto de vista técnico y de los permisos especiales emitidos por los organismos estatales correspondientes. Los ingenieros de SpaceX trabajan intensamente para completar los últimos preparativos, y se espera que esta prueba abra un nuevo capítulo para toda la industria espacial.