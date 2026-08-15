La presencia de Lionel Messi ante Nashville sigue en duda

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La presencia de Lionel Messi ante Nashville sigue en duda

El entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, no dio una respuesta clara sobre la participación del líder del equipo, Lionel Messi, en el decisivo partido de la MLS contra Nashville. Según Goal.com, aunque el delantero argentino regresó a los entrenamientos con el equipo tras el fallecimiento de su padre, el club le permite decidir plenamente cuándo volver a jugar. Sobre este asunto, Goal.com informa de ello.

Tras el entrenamiento del equipo del viernes, Guillermo Hoyos declaró a los medios que se está prestando especial atención al estado del capitán. Lionel Messi había disputado recientemente la segunda parte del partido de la Leagues Cup contra el Club León. El encuentro se produjo después de que regresara de Rosario tras el trágico fallecimiento de su padre, Jorge.

Las declaraciones del entrenador y el apoyo al jugador

La directiva del club y el cuerpo técnico han decidido firmemente conceder a su capitán el tiempo suficiente para vivir su duelo junto a su familia. Por ello, su regreso progresivo al once titular se está gestionando con extrema cautela.

Al responder a una pregunta sobre la participación de Lionel Messi antes del importante partido del sábado, el entrenador subrayó que esta delicada situación requería una atención especial. Guillermo Hoyos señaló que era natural que el duro golpe emocional que atraviesa el jugador afectara a su rendimiento.

«Creo que la situación de Leo debe evolucionar poco a poco, porque aquí hay un dolor enorme», declaró Guillermo Hoyos en una entrevista con los periodistas.

Calma y cualidades humanas

Según el entrenador, en una situación así, lo más adecuado es crear un ambiente tranquilo y sereno, sin presiones excesivas. «Esto no se resuelve en un día. Por eso creo que el silencio, la calma y la paz son el mejor camino, para que pueda encontrar sus momentos personales», añadió.

Guillermo Hoyos también destacó las cualidades humanas de Lionel Messi, más allá de su talento como futbolista. Explicó que no se ve únicamente como un entrenador que exige resultados, sino también como una persona dispuesta a apoyarlo en los momentos difíciles.

«Siempre debemos apoyarlo en ese silencio. Es realmente una persona extraordinaria, con una familia maravillosa. Quiero decirlo claramente, porque personas así son poco frecuentes en el mundo actual», concluyó el técnico.

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