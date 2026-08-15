El gran combate en el octágono: todos los detalles del supertorneo UFC 330

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El gran combate en el octágono: todos los detalles del supertorneo UFC 330

Ha llegado la gran velada que los aficionados a las artes marciales de todo el mundo esperaban con impaciencia. Mañana al amanecer, en el majestuoso estadio de Filadelfia, Estados Unidos, la promotora UFC celebrará su próximo torneo numerado, UFC 330 se celebrará.

En el combate estelar de la noche, el campeón del peso wélter Islam Makhachev defenderá su cinturón ante el aspirante número uno, la estrella irlandesa invicta Ian Machado Garryen una pelea por el título.

Dos peleas por el título y una potente cartelera estelar

El programa de la velada estará repleto de enfrentamientos importantes e intensos:

  • Combate coestelar (peso paja femenino): La campeona vigente Mackenzie Dern se enfrentará a Gillian Robertson, quinta del ránking;

  • Duelo entre veteranos y estrellas: El veterano del octágono en el peso ligero Edson Barboza medirá fuerzas con el peligroso Esteban Ribovics. En el peso medio, el combate entre Mansur Abdul-Malik y Dustin Stoltzfus también centrará la atención de los aficionados;

  • Cambio de última hora: El rival de Charles Johnson, José Ochoa, causó baja inesperadamente tres días antes del torneo. El debutante de UFC Eduardo Enrique (Chapolin) aceptó el combate con poca antelación y la pelea se disputará en un peso pactado de hasta 59 kg;

  • Derbi de Asia Central : El primer combate del torneo lo protagonizará el famoso luchador kirguís Miktibek Orolbai frente al experimentado estadounidense Jeremiah Wells.

¿Cuándo y a qué hora comienza el torneo?

Los aficionados uzbekos podrán ver los combates en los siguientes horarios:

  • Cartelera preliminar: a las 02:30, hora de Taskent ;

  • Cartelera estelar: a las 06:00 . El combate estelar entre Makhachev y Garry está previsto aproximadamente a las 08:00 .

Cartelera completa de combates de UFC 330:

Cartelera estelar:

  • Peso wélter (combate estelar): Islam Makhachev (campeón) — Ian Machado Garry (#1)

  • Peso paja femenino: Mackenzie Dern (campeona) — Gillian Robertson (#5)

  • Peso ligero: Jalin Turner — Kaue Fernandes

  • Peso medio: Mansur Abdul-Malik — Dustin Stoltzfus

  • Peso ligero: Edson Barboza — Esteban Ribovics

Cartelera preliminar:

  • Peso wélter: Chidi Njokuani — Joel Alvarez

  • Peso pactado (59 kg): Charles Johnson — Eduardo Enrique (Chapolin)

  • Peso medio: Donte Johnson — Eric McConico

  • Peso medio: Vicente Luque — Tresean Gore

  • Peso semipesado: Rafael Tobias — Lucas Fernando

  • Peso wélter: Neil Magny — Ramiz Brahimaj

  • Peso wélter: Jeremiah Wells — Miktibek Orolbai

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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