Simeone encontró a su nuevo guerrero: el campeón del mundo Cristian Romero, en el Atlético

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Simeone encontró a su nuevo guerrero: el campeón del mundo Cristian Romero, en el Atlético

El club madrileño Atlético, representante de La Liga española, « Atlético » ha cerrado uno de los fichajes más importantes de la ventana de verano. El sitio web oficial de los « Colchoneros » anunció que el defensa central del club londinense « Tottenham » Cristian Romero se ha incorporado al equipo.

El nuevo contrato firmado con el defensa argentino de 28 años hasta el 30 de junio de 2031 — tiene una duración de cinco años exactos.

Un fichaje de 40 millones de euros y los detalles del contrato

El reconocido periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano informó de que el acuerdo entre los clubes incluye las siguientes condiciones económicas:

  • Precio del traspaso: El Atlético pagará al Tottenham 40 millones de euros por el defensa de la selección argentina;

  • Porcentaje de una futura venta: Según el contrato, el Tottenham se ha reservado el derecho a recibir un 15 % del importe de una posible futura venta del futbolista;

  • Valor de mercado: El prestigioso portal Transfermarkt valora actualmente al jugador en 50 millones de euros, lo que demuestra que el club madrileño ha completado este fichaje en condiciones muy favorables.

La exitosa etapa de Romero en el Tottenham

Cristian Romero defendía los colores del club londinense desde el verano de 2022 y se convirtió en uno de los defensas centrales más sólidos y combativos de la Premier League.

Durante su etapa en Inglaterra, el argentino :

  • disputó 156 partidos oficiales ;

  • marcó 13 goles ;

  • dio 7 asistencias .

Al incorporar a un auténtico líder y guerrero para el centro de su defensa bajo las órdenes de Diego Simeone, el Atlético ha demostrado que está decidido a luchar seriamente por el título de La Liga y la Liga de Campeones en la nueva temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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