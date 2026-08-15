Alan Smith pronostica una carrera de dos en la Premier League

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Alan Smith pronostica una carrera de dos en la Premier League

La próxima temporada de la Premier League volverá a estar marcada por una intensa lucha entre dos favoritos, Arsenal y Manchester City. Según el exdelantero londinense Alan Smith, el vigente campeón mantendrá la ventaja pese a los cambios de entrenador en otros clubes aspirantes. Goal.com informa .

En una entrevista concedida a MetroviaBestBettingSites.co.uk, Alan Smith destacó que los cambios en los equipos rivales no podrán poner en peligro el dominio del poderoso dúo de cabeza. El equipo dirigido por Mikel Arteta, reforzado tras el éxito de la pasada temporada, vuelve a ser el principal candidato.

La principal lucha por el título

Según Smith, la carrera por el título volverá a disputarse entre dos clubes. «Considero al Manchester City el principal rival del Arsenal», declaró el exfutbolista. En su opinión, el inicio del trabajo de un nuevo entrenador en el conjunto citizen genera algunas dudas, pero seguirá siendo la principal amenaza.

Al mismo tiempo, será importante el impacto que tengan los cambios previstos en la plantilla del Manchester City y la salida de varios líderes. Las posibles marchas de jugadores experimentados como John Stones, Bernardo Silva y Nathan Aké, así como un eventual traspaso de Rodri al Barcelona, podrían influir en la lucha por el título.

Pronóstico del top 5 de la clasificación

En sus pronósticos finales, el experto también repartió las posiciones del top 5 y de la zona europea. Según su predicción, el Arsenal conservará el título y el Manchester City terminará segundo.

Al hablar del resto del top 5, Alan Smith mencionó a los siguientes equipos:

  • Manchester United — tercer puesto
  • Liverpool — cuarto puesto
  • Chelsea — quinto puesto
Smith también considera que el Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, logrará un resultado mucho mejor que el de la temporada pasada. Aston Villa fue señalado como el principal candidato a la sexta posición.

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