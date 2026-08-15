iQOO presenta un smartphone conceptual con batería de 15 000 mA·ch

Mientras el mercado de las tecnologías móviles crece rápidamente, los fabricantes prueban las soluciones más recientes para sorprender a los usuarios. Según ixbt.com, la marca iQOO presentó un smartphone conceptual llamado iQOO X, que incorpora sus ideas más avanzadas. El dispositivo ha atraído la atención de los expertos por sus capacidades técnicas de próxima generación y su enorme batería. Ixbt.com informa de ello.

Aunque el dispositivo todavía tiene un carácter experimental, la empresa mostró su prototipo físico al público. Según los datos presentados, el smartphone estará equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro, pensado para un futuro lejano y que actualmente no existe, así como con un chip gaming QX especial. A modo de comparación, el próximo modelo insignia de Qualcomm se evalúa por ahora al nivel del Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Potencia enorme y tecnología de pantalla avanzada

Uno de los aspectos principales y más llamativos de este nuevo concepto es su fuente de energía. El dispositivo incorporará una moderna batería de estado sólido Blue Ice con una enorme capacidad de 15 000 mA·ch. Esta cifra supera varias veces los estándares de los smartphones insignia actuales y permitiría a los usuarios utilizar el dispositivo durante días sin cargador.

En la parte frontal del smartphone se encuentra una enorme pantalla LTPO 6.0 de 7 pulgadas, con una resolución superior a 2K y una frecuencia récord de 240 Hz. La pantalla también admite tecnologías avanzadas, como una frecuencia táctil de 4800 Hz, un lector ultrasónico de huellas dactilares que se extiende hasta la mitad de la pantalla y una actualización dinámica de la imagen por zonas.

Capacidades fotográficas y política de precios

Las capacidades fotográficas del dispositivo también se han diseñado a un alto nivel. El modelo iQOO X contará con el siguiente conjunto de sensores ópticos:

una cámara principal de 200 megapíxeles desarrollada por Sony

un objetivo ultra gran angular de 200 megapíxeles fabricado por Samsung

un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con sensor Samsung

Aunque el dispositivo se encuentra en fase conceptual y experimental, la empresa también anunció sus precios aproximados. Según los datos disponibles, el modelo iQOO X partirá de 6999 yuanes, unos 1038 dólares, en su versión con 12 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento. La configuración superior, con 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, tendrá un precio de 8599 yuanes, aproximadamente 1275 dólares.