iQOO presenta un smartphone conceptual con batería de 15 000 mA·ch

·1·Tecnología
iQOO presenta un smartphone conceptual con batería de 15 000 mA·ch

Mientras el mercado de las tecnologías móviles crece rápidamente, los fabricantes prueban las soluciones más recientes para sorprender a los usuarios. Según ixbt.com, la marca iQOO presentó un smartphone conceptual llamado iQOO X, que incorpora sus ideas más avanzadas. El dispositivo ha atraído la atención de los expertos por sus capacidades técnicas de próxima generación y su enorme batería. Ixbt.com informa de ello.

Aunque el dispositivo todavía tiene un carácter experimental, la empresa mostró su prototipo físico al público. Según los datos presentados, el smartphone estará equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro, pensado para un futuro lejano y que actualmente no existe, así como con un chip gaming QX especial. A modo de comparación, el próximo modelo insignia de Qualcomm se evalúa por ahora al nivel del Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Potencia enorme y tecnología de pantalla avanzada

Uno de los aspectos principales y más llamativos de este nuevo concepto es su fuente de energía. El dispositivo incorporará una moderna batería de estado sólido Blue Ice con una enorme capacidad de 15 000 mA·ch. Esta cifra supera varias veces los estándares de los smartphones insignia actuales y permitiría a los usuarios utilizar el dispositivo durante días sin cargador.

En la parte frontal del smartphone se encuentra una enorme pantalla LTPO 6.0 de 7 pulgadas, con una resolución superior a 2K y una frecuencia récord de 240 Hz. La pantalla también admite tecnologías avanzadas, como una frecuencia táctil de 4800 Hz, un lector ultrasónico de huellas dactilares que se extiende hasta la mitad de la pantalla y una actualización dinámica de la imagen por zonas.

Capacidades fotográficas y política de precios

Las capacidades fotográficas del dispositivo también se han diseñado a un alto nivel. El modelo iQOO X contará con el siguiente conjunto de sensores ópticos:

  • una cámara principal de 200 megapíxeles desarrollada por Sony
  • un objetivo ultra gran angular de 200 megapíxeles fabricado por Samsung
  • un teleobjetivo periscópico de 50 megapíxeles con sensor Samsung
Aunque el dispositivo se encuentra en fase conceptual y experimental, la empresa también anunció sus precios aproximados. Según los datos disponibles, el modelo iQOO X partirá de 6999 yuanes, unos 1038 dólares, en su versión con 12 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento. La configuración superior, con 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno, tendrá un precio de 8599 yuanes, aproximadamente 1275 dólares.

SmartphoneiQOOTecnologíaNoticiasGadgets
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apple podría cambiar el calendario de lanzamiento de los modelos iPhone 18Apple podría cambiar el calendario de lanzamiento de los modelos iPhone 18Hoy, 13:30Elon Musk: para 2029 habrá que trasladar la inteligencia artificial al espacioElon Musk: para 2029 habrá que trasladar la inteligencia artificial al espacioHoy, 11:26Estados Unidos acelera su regreso al asentamiento lunarEstados Unidos acelera su regreso al asentamiento lunarHoy, 09:51La cámara del iPhone 17 iguala a la del Samsung Galaxy S26 Ultra en el ranking de DxOMarkLa cámara del iPhone 17 iguala a la del Samsung Galaxy S26 Ultra en el ranking de DxOMarkHoy, 09:22El procesador Qualcomm Snapdragon C supera ampliamente al Intel N250El procesador Qualcomm Snapdragon C supera ampliamente al Intel N250Hoy, 02:59Los neurobiólogos identifican un nuevo mecanismo de regeneración del tejido cerebralLos neurobiólogos identifican un nuevo mecanismo de regeneración del tejido cerebralHoy, 02:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños