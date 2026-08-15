Los mejores del mundo: ¿qué resultado está logrando Sindarov en el supertorneo?

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Los mejores del mundo: ¿qué resultado está logrando Sindarov en el supertorneo?

En la ciudad estadounidense de San Luis, el torneo de ajedrez más prestigioso del mundo, perteneciente a la Grand Chess Tour —la decisiva fase final de la serie—, la Sinquefield Cup 2026 ha entrado en su fase más intensa.

El torneo reúne a los 10 mejores supergrandes maestros del mundo y se disputa a 9 rondas mediante un sistema de liga, en la modalidad de ajedrez clásico. Nuestro joven gran maestro, que defiende los colores de Uzbekistán, Javohir Sindarov jugó con blancas contra el estadounidense Sam Sevian en la 5.ª ronda y firmó tablas.

Resultados de la 5.ª ronda: importantes victorias de Caruana y Keymer

La quinta ronda estuvo marcada por una lucha intensa y sin concesiones. Se registraron dos victorias:

  • Fabiano Caruana (Estados Unidos) derrotó con blancas a su compatriota Levon Aronian;

  • Vincent Keymer (Alemania) venció con blancas al destacado gran maestro neerlandés Anish Giri;

  • Todas las demás partidas, incluido el enfrentamiento entre Sindarov y Sevian, terminaron en tablas.

Clasificación del torneo: Wesley So lidera en solitario

Tras la 5.ª ronda, la clasificación del torneo quedó de la siguiente manera:

  • 1. Wesley So (Estados Unidos) — 3,5 puntos (líder en solitario)

  • 2–5. Fabiano Caruana (Estados Unidos) — 3 puntos

  • 2–5. Vincent Keymer (Alemania) — 3 puntos

  • 2–5. Rameshbabu Praggnanandhaa (India) — 3 puntos

  • 2–5. Maxime Vachier-Lagrave (Francia) — 3 puntos

  • 6–7. Levon Aronian (Estados Unidos) — 2,5 puntos

  • 6–7. Sam Sevian (Estados Unidos) — 2,5 puntos

  • 8. Javohir Sindarov (Uzbekistán) — 2 puntos

  • 9. Anish Giri (Países Bajos) — 1,5 puntos

  • 10. Jorden van Foreest (Países Bajos) — 1 punto

Los mejores del mundo: ¿qué resultado está logrando Sindarov en el supertorneo?

6.ª ronda, un gran desafío: Sindarov contra Caruana

Según el calendario del torneo, hoy fue declarado día oficial de descanso para los participantes.

Mañana, en la decisiva 6.ª ronda, Javohir Sindarov jugará con negras contra el número uno estadounidense Fabiano Caruana frente al tablero. El encuentro comenzará a las 22:00 hora de Taskent.

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Javokhir SindarovFabiano CaruanaSan LuisCopa Sinquefield
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Shuhrat Razzakov
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